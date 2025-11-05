Как выглядит идеальный тренч на осень: Ольга Мартыновская задает тренды

Какой "лук" выбрала звезда "МастерШеф"

Основной акцент - тренч песочного оттенка

Цвет: классический бежевый, универсальный и всегда актуальный. Это база осеннего гардероба.

Фасон: он имеет типичные детали тренча - широкий воротник, погоны, пояс. Длина - миди, что придает образу элегантности и лучше защищает от дождя и ветра.

Стилизация: Ольга носит его расстегнутым, что позволяет видеть нижние слои одежды и подчеркивает многослойность. Это создает чувство легкости и непринужденности.

Ольга Мартыновская (фото: instagram.com/olga_martynovska)

Принцип многослойности

Внутренний слой: под верхнюю одежду Мартыновская одела черный топ с высоким горлом и без рукавов. Это создает чистую линию у шеи и придает строгости.

Средний слой (пиджак): поверх черного топа одет укороченный вельветовый пиджак коричневого цвета. Этот слой добавляет текстуру и цвет.

Внешний слой (тренч): он служит финальным, защитным и длинным слоем.

Эта комбинация цветов (бежевый, коричневый, черный) является классической для осени.

Нижняя часть и аксессуары

Брюки: вельветовые брюки широкого кроя такого же коричневого оттенка, что и пиджак. Это создает монохромность в нижней части ансамбля и визуально вытягивает силуэт.

Обувь: массивные черные ботинки на грубой подошве. Это придает "луку" современности и практичности в дождливую погоду.

Сумка: большая черная сумка - идеальный выбор для путешествий или деловых поездок.

Украшения: тонкая золотая цепочка с кулоном - минималистичный, но элегантный акцент.

Почему тренч в тренде осенью 2025

Основная причина его популярности - универсальность: тренч подходит для городских прогулок, офисных будней и даже путешествий.

Его классический фасон, широкий воротник, пояс, длина миди или макси позволяют легко сочетать его с разными слоями одежды, создавая многослойные образы, которые так актуальны в сезоне.

Ключевой тренд 2025 года - игра с фактурами и цветами. Тренч в сочетании с вельветовыми пиджаками, трикотажными водолазками и широкими брюками создает гармоничный и структурированный силуэт.

Бежевые и песочные оттенки остаются классикой, но к ним добавляются теплые коричневые и терракотовые акценты, воспроизводящие атмосферу осени.

Кроме эстетики, тренч очень практичен: водоотталкивающие ткани и длина до колена или лодыжки защищают от дождя и ветра, а лацканы и пояс позволяют регулировать комфорт в любую погоду.

