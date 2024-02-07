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Как выглядит многоэтажка в Киеве после попадания: репортаж с места события (фото, видео)

Фото: в Голосеевском районе загорелась многоэтажка из-за падения обломков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Голосеевском районе Киева из-за падения обломков произошел пожар в 18-этажке. Более десятка жильцов дома получили травмы, есть погибшие, под завалами еще могут находиться люди.

Корреспондент РБК-Украина публикует ниже репортаж с места события.

Отметим, что самые существенные последствия массированной атаки на этот раз были зафиксированы в Голосеевском районе столицы. Там из-за падения обломков загорелась многоэтажка на нескольких этажах. С места поднимается черный густой дым.

"В доме пожар с 10 по 15 этажи. Под завалами, вероятно, могут быть погибшие", - рассказал в эфире телемарафона спикер КГВА Михаил Шаманов.

 

По последним данным из многоэтажного жилого дома, где произошел пожар, эвакуированы 52 человека, из них 8 спасены. А еще 12 человек получили травмы. На месте продолжают работать отряды ГСЧС.

 

Кроме того, в этом же районе горело двухэтажное здание СТО на площади около 800 квадратных метров. Из-за сгоревших или поврежденных около 40 автомобилей.

Всего же в столице от ракетного удара пострадали 14 человек. Известно о двух погибших. Но данные постоянно обновляются.

Добавим, что РБК-Украина уже побывало на месте последствий обстрела на левом берегу Киева, где образовалась огромная воронка и обесточивания из-за повреждений высоковольтных линий. Кадры можно увидеть в материале.

Обстрел Киева

Напомним, что сегодня российская армия массированно атаковала Украину, используя крылатые ракеты и баллистику. Только над Киевом и районом ПВО удалось сбить около 20 вражеских целей. После серии взрывов стало известно, что в результате обломков есть последствия в нескольких районах столицы. Также постоянно растет количество пострадавших, а президент Украины Владимир Зеленский сообщил о двух жертвах в столице. Позже это количество выросло до 3.

Более подробно о последствиях обстрела Киева - читайте в материале РБК-Украина.

Также о последствиях атаки по разным городам РБК-Украина писало в отдельном материале.

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