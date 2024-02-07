Горящая многоэтажка и воронка: фото и видео последствий обстрела Киева
В Киеве сегодня, 7 февраля из-за массированной ракетной атаки обломками повреждена многоэтажка в Голосеевском районе, там горит несколько этажей. А на левобережье образовалась огромная воронка.
РБК-Украина публикует фото и видео последствий обстрелов в разных районах столицы.
В частности, из-за падения обломков и повреждения автомобилей зафиксировано в Деснянском и Днепровском районах.
Корреспондент РБК-Украина побывал на месте происшествия.
Также на левобережье фиксируются обесточивание. Все из-за аварийных отключений света, которые применили в результате атаки.
Известно, что из-за падения обломков от утренней ракетной атаки зафиксированы повреждения 2 высоковольтные линии.
Кроме того, в Голосеевском районе есть разрушение в 18-этажном доме - подразделения ГСЧС эвакуируют людей и ликвидируют пожар. По данным МВД, под завалами, вероятно, есть погибшие. Также там загорелось здание СТО и автомобили.
Фото: горящая многоэтажка в Голосеевском р-не Киева (facebook.com/UA.KyivPolice)
Всего в Голосеевском и Днепровском районах пострадали более десятка человек.
Обстрел Киева
Напомним, что сегодня российская армия массированно атаковала Украину, используя крылатые ракеты и баллистику. Только над Киевом и районом ПВО удалось сбить около 20 вражеских целей. После серии взрывов стало известно, что в результате обломков есть последствия в нескольких районах столицы.
Более подробно о последствиях обстрела Киева - читайте в материале РБК-Украина.
Также о последствиях атаки по разным городам РБК-Украина писало в отдельном материале.
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