Как выглядит железная дорога на Киевщине после ночных взрывов: видео

На кадрах можно увидеть куски железа, а также поврежденное железнодорожное полотно. На месте происшествия работают специальные службы.



Отмечается, что специалисты работают над ликвидацией последствий, чтобы поезда смогли вернуться на штатные маршруты.

Как сообщали в "Укрзализныце", поезда смогли вернуться на штатные маршруты. В то же время в течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют объездными маршрутами.