Как военному получить отпуск: алгоритм действий

Украинские военные во время военного положения могут получить отпуск. Кроме основного, можно также оформить отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис омбудсмена по правам человека.

Отмечается, что военные даже во время военного положения могут взять отпуск согласно Закону Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Защитникам могут предоставлять часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения.

Каждый из указанных отпусков можно взять продолжительностью не более 10 календарных дней.

Как оформить отпуск по семейным обстоятельствам:

написать рапорт на имя непосредственного командира (начальника) и добавить документы с обстоятельствами;

в дальнейшем рапорт военного с соответствующими резолюциями его прямых начальников подается в кадровое подразделение штаба;

командир воинской части принимает решение о предоставлении отпуска.

Военным рекомендуют подавать рапорт в двух экземплярах. В одном должны быть указаны входящий номер, дата и подпись лица, принявшего документ, подтверждающий факт обращения.

Напомним, в конце декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отпусках военным во время военного положения.

Он предусматривает возможность предоставления военнослужащим отпусков во время военного положения продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины.

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