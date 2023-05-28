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Как отказаться от соцвыплат: в Минреинтеграции дали инструкцию

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Украина, Воскресенье 28 мая 2023 15:31
Как отказаться от соцвыплат: в Минреинтеграции дали инструкцию Фото: украинцам, находящимся за границей, рассказали как отказаться от соцвыплат (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинцы, временно находящиеся за границей, не могут получать социальные выплаты в стране пребывания, пока не откажутся от социальной помощи, назначаемой в Украине. Это можно сделать дистанционно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Чтобы отказаться от социальной помощи онлайн достаточно написать заявление в произвольной форме с указанием обязательных реквизитов.

А именно:

  • название органа социальной защиты населения, в котором гражданин состоит на учете;
  • фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя помощи;
  • адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства/пребывания;
  • контактный номер мобильного телефона;
  • адрес электронной почты (при наличии);
  • вид получаемой помощи (например, помощь при рождении ребенка, помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям, государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью и т.п.).

Как отмечают специалисты, заявление необходимо послать по электронной почте или средствами почтовой связи на адрес ответственного органа социальной защиты населения в Украине.

Контакты таких органов размещены на сайтах районных государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах советов.

"По желанию гражданина орган социальной защиты, в который поступило обращение, может послать скан-копию справки о неполучении помощи", - уточняют в Минреинтеграции.

Как отказаться от субсидий и льгот на оплату коммуналки?

Механизм, как говорят специалисты, аналогичен. Таким образом, можно отказаться и от:

  • жилищных субсидий;
  • льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг;
  • приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива;
  • сжиженного газа.

ПФУ направил на субсидии и льготы за март 5,4 млрд гривен. Это меньше, чем размер за февраль (5,7 млрд гривен).

Отметим, что Пенсионный фонд, занимающийся выплатой и начислением собственно пенсий, с прошлого года также выполняет функции по назначению и выплате субсидий.

Недавно в Раде появился законопроект, которым ПФУ хотят обязать заниматься еще и назначением пособий и выплатами беременным и помощи семьям с детьми.

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