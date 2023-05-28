Как отказаться от соцвыплат: в Минреинтеграции дали инструкцию

Фото: украинцам, находящимся за границей, рассказали как отказаться от соцвыплат (GettyImages)

Украинцы, временно находящиеся за границей, не могут получать социальные выплаты в стране пребывания, пока не откажутся от социальной помощи, назначаемой в Украине. Это можно сделать дистанционно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Чтобы отказаться от социальной помощи онлайн достаточно написать заявление в произвольной форме с указанием обязательных реквизитов. А именно: название органа социальной защиты населения, в котором гражданин состоит на учете;

фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя помощи;

адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства/пребывания;

контактный номер мобильного телефона;

адрес электронной почты (при наличии);

вид получаемой помощи (например, помощь при рождении ребенка, помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям, государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью и т.п.). Как отмечают специалисты, заявление необходимо послать по электронной почте или средствами почтовой связи на адрес ответственного органа социальной защиты населения в Украине. Контакты таких органов размещены на сайтах районных государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах советов. "По желанию гражданина орган социальной защиты, в который поступило обращение, может послать скан-копию справки о неполучении помощи", - уточняют в Минреинтеграции. Как отказаться от субсидий и льгот на оплату коммуналки? Механизм, как говорят специалисты, аналогичен. Таким образом, можно отказаться и от: жилищных субсидий;

льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг;

приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива;

сжиженного газа.