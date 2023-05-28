Як відмовитись від соцвиплат: в Мінреінтеграції дали інструкцію

Фото: українцям, які перебувають за кордоном, розповіли як відмовитися від соцвиплат (GettyImages)

Українці, які тимчасово перебувають за кордоном, не можуть отримувати соціальні виплати в країні перебування, поки не відмовляться від соціальної допомоги, що призначається в Україні. Це можна зробити дистанційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Щоб відмовитись від соціальної допомоги онлайн, достатньо написати заяву в довільній формі із зазначенням обов’язкових реквізитів. А саме: назва органу соціального захисту населення, в якому громадянин перебуває на обліку;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) отримувача допомоги;

адреса зареєстрованого/задекларованого місця проживання/перебування;

контактний номер мобільного телефону;

адреса електронної пошти (за наявності);

вид отримуваної допомоги (наприклад, допомога при народженні дитини, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю тощо).

Як зазначають спеціалісти, заяву необхідно надіслати електронною поштою або засобами поштового зв’язку на адресу відповідального органу соціального захисту населення в Україні. Контакти таких органів розміщено на сайтах районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад.



"За бажанням громадянина орган соціального захисту, до якого надійшло звернення, може надіслати скан-копію довідки про неотримання допомоги", - уточнюють в Мінреінтеграції. Як відмовитись від субсидій та пільг наоплату комуналки? Механізм, як говорять спеціалісти, є аналогічним. Таким чином можна відмовитись і від: житлових субсидій;

пільг на оплату житлово-комунальних послуг;

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива;

скрапленого газу.