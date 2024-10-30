Как открыть карту для получения "тысячи Зеленского": видеоинструкция

1000 гривен помощи украинцы смогут получить на карту "Национального Кэшбека" - это виртуальная карточка, которую можно открыть через "Дию". Чтобы открыть ее, необходимо выполнить следующие шаги:

открыть приложение "Дия"

выбрать раздел "Национальный кэшбек"

выбрать пункт "Открыть карту для выплат"

"Дия" предложит выбрать один из банков, чтобы открыть карту. Также можно сначала открыть карту самостоятельно в банке, а затем подвязать ее к "Дие".

Позже в приложении появится кнопка "Получить 1000" на карту "Национального кэшбека". После того как вы нажмете на нее, деньги будут зачислены на ваш счет.

Если вы уже оформили карту "Национального Кэшбека" и получаете выплаты по программе, дополнительно ничего делать не нужно. После того как начнут оказывать помощь украинцам, деньги будут зачислены на ваш счет.