Как открыть карту для получения "тысячи Зеленского": видеоинструкция

Украинцы могут получить анонсированную президентом Владимиром Зеленским помощь в размере 1000 гривен на карточку "Национальный кэшбек". Эту карту нужно открыть через приложение "Дия".
РБК-Украина рассказывает, как открыть карту со ссылкой на YouTube-канал "Дия".
1000 гривен помощи украинцы смогут получить на карту "Национального Кэшбека" - это виртуальная карточка, которую можно открыть через "Дию". Чтобы открыть ее, необходимо выполнить следующие шаги:
"Дия" предложит выбрать один из банков, чтобы открыть карту. Также можно сначала открыть карту самостоятельно в банке, а затем подвязать ее к "Дие".
Позже в приложении появится кнопка "Получить 1000" на карту "Национального кэшбека". После того как вы нажмете на нее, деньги будут зачислены на ваш счет.
Если вы уже оформили карту "Национального Кэшбека" и получаете выплаты по программе, дополнительно ничего делать не нужно. После того как начнут оказывать помощь украинцам, деньги будут зачислены на ваш счет.
Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал выплаты для украинцев, которые начнутся с 1 декабря и составят 1000 гривен. Как сообщил заместитель министра экономики Алексей Соболев, средства будут поступать на виртуальную карточку "Национального кэшбека", которую можно создать через приложение "Дия".
Также ранее президент презентовал программу "Покупай украинское". Она предусматривает возможность получить кэшбэк до 3000 гривен за покупку товаров украинского производства.
Подробнее об использовании средств из кэшбека можно узнать в материале РБК-Украина.
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