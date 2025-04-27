Финансовая свобода с 13 лет: чему научит новый школьный курс в Украине
Со следующего учебного года все школьники 8-х классов будут изучать, как распоряжаться деньгами. Как это может изменить финансовую культуру будущего поколения и защитить их от различных мошеннических ловушек.
О необходимости финансовой грамотности в подростковом возрасте - в материале РБК-Украина
Главное:
- На каком уровне финансовая грамотность украинских подростков;
- Какие возможности обучения есть сегодня у детей?
- Какие изменения можно проанализировать уже сейчас?
- Поддерживают ли родители предложенный курс финансовой грамотности?
- Как новый предмет может повлиять на новое поколение?
Зачем преподавать финансовую грамотность для детей
Во времена экономических колебаний, когда постоянно меняется и совершенствуется интернет-мошенничество, а банковские приложения устанавливаются уже на планшеты школьников, финансовая грамотность для детей - не роскошь, а базовая потребность. Чем раньше ребенок начнет понимать, что такое бюджет и как работают деньги, тем больше шансов, что он не попадет в долговую ловушку уже в 20 лет.
В апреле Национальный банк Украины совместно с общественной организацией Junior Achievement Ukraine провели масштабное исследование уровня финансовой грамотности среди украинских подростков.
Целью исследования было выяснить, насколько хорошо ученики ориентируются в финансовых вопросах перед внедрением нового учебного предмета "Предпринимательство и финансовая грамотность", который с 2025-2026 учебного года станет обязательным для учащихся 8-х классов и будет продолжен в 9-х классах.
Исследование проводилось Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко и охватило 3139 учеников из 97 школ по всей Украине. Подростки проходили 21 кейсовое задание по примеру Программы международного оценивания ученичества. Средний результат - 46,6% правильных ответов, что соответствует всего трем баллам по 12-балльной шкале. В 2027 году запланировано повторное исследование для оценки эффективности обучения, которое должно начаться в сентябре этого года.
Директор департамента коммуникаций Национального банка Юлия Евтушенко отметила, что финансовая грамотность украинских подростков сейчас находится на критически низком уровне. Школьный курс "Предпринимательство и финансовая грамотность", для которого специалисты НБУ разработали учебную программу и написали учебник, имеет потенциал для существенного изменения текущей ситуации.
Как меняется обучение: что сейчас изучают дети
Сегодня для детей и подростков доступны курсы и программы по финансовой грамотности вне школьной программы. Им предлагают не только базовую теорию, но и практические кейсы - как вести личный бюджет, зачем нужно страхование, какие есть типы кредитов, как отличить инвестиции от финансовой пирамиды.
"Дети в возрасте 13-14 лет уже могут овладеть умением как обращаться с деньгами, структурировать, изучить и понять несложные правила того, как не залезть в долговую яму, а стремиться к финансовой свободе", - прокомментировала РБК-Украина финансовый консультант Надежда Горин и добавила, что эту свободу могут дать только собственные сбережения и знания, а также понимание финансовых инструментов. Это и является первоочередной задачей учителей и тренеров в начале знакомства детей с финансовой грамотностью.
Фото: Инструменты, которые легко даются подросткам при изучении собственных финансов (Getty Images)
В старшем возрасте акцент делается на финансовые инструменты банков, страхование, частную пенсию, инвестиции. Именно об этом говорится в утвержденном учебнике для 8-9 классов, который и предлагается для обучения подростков: сложный процент и важность времени, диверсификация, налоги, кредитная история, микрокредитование, инфляция, мошенничество, финансовые пирамиды, ценообразование, реклама, льготы, наемный труд и предпринимательство. Об этом учебнике достаточно подробно описано в публикациях образовательного проекта ФинКульт в социальной сети Facebook.
"Дети получают понимание, что деньги - это инструмент для достижения собственных целей и какие цели нужно выставить для обеспечения своих потребностей", - пояснила эксперт.
Чему учит детей новый курс
Благодаря овладению финансовыми навыками включается критическое мышление, которое формирует здоровый взгляд на деньги и защищает в дальнейшей жизни от долгов, кредитов, финансовых пирамид и мошенничества.
Во время обучения акцент делается на интерактивности, ученики играют в финансовые симуляции, пользуются мобильными приложениями для планирования расходов, работают в группах над собственными финансовыми проектами. "Мы на практике разбираем, как составить бюджет на неделю или сравнить предложения банковских карт", - добавила эксперт.
Ученики становятся внимательнее к карманным расходам, чаще откладывают деньги на желаемые вещи, анализируют цены и даже интересуются акциями и кэшбэками. Горин подчеркнула, что у детей быстро формируется не только экономическое мышление, но и самодисциплина и ответственность - навыки, которые критически важны в современном мире.
Как новые знания меняют поколения
Финансовый консультант подчеркивает, что сейчас родители заинтересованы, чтобы этот предмет был в школах. Хотя сомневается в том, что они будут углубляться в суть нового предмета и ребенок, чтобы не изучил в школе, часто будет поступать по родительскому примеру. "Поэтому, если мы хотим, чтобы наши дети становились финансово грамотными и самим надо стремиться стать финансово грамотными", - отмечает эксперт.
В будущем, дети, которые с малых лет понимают принципы бюджета, банковских продуктов и финансовой безопасности, будут иметь более прочную защиту от потребительской манипуляции и мошенничества. Подростки, которые понимают основы финансов, менее уязвимы к мошенническим схемам и легче адаптируются к взрослой жизни.
Все больше родителей приобщаются к процессу - вместе с детьми планируют расходы, открывают совместные банковские карты, ведут домашний бюджет. Ведь финансовая грамотность - это не только о математике, а об умении жить сознательно и независимо.
Напомним, что для обязательного курса по финансовой грамотности в школах уже подготовлены педагоги, которые будут обучать детей.
Для взрослых на сегодня доступна подборка книг, которая углубит правильное использование денег и расширит видение финансовых стратегий.
Для того, чтобы выгодно инвестировать и не потерять свои сбережения тоже надо учиться. В 2025 году для украинцев доступны различные варианты инвестирования, но не все они безопасны и одинаково выгодны.
Для подготовки материала использовали информацию Национально банка Украины, публикации образовательного проекта ФинКульт, основанного Фондом гарантирования вкладов физических лиц и комментарии финансового консультанта и тренера по финансовой грамотности Надежды Горин.