Финансовая свобода с 13 лет: чему научит новый школьный курс в Украине

Со следующего учебного года все школьники 8-х классов будут изучать, как распоряжаться деньгами. Как это может изменить финансовую культуру будущего поколения и защитить их от различных мошеннических ловушек.

Главное:

На каком уровне финансовая грамотность украинских подростков;

Какие возможности обучения есть сегодня у детей?

Какие изменения можно проанализировать уже сейчас?

Поддерживают ли родители предложенный курс финансовой грамотности?

Как новый предмет может повлиять на новое поколение?

Зачем преподавать финансовую грамотность для детей

Во времена экономических колебаний, когда постоянно меняется и совершенствуется интернет-мошенничество, а банковские приложения устанавливаются уже на планшеты школьников, финансовая грамотность для детей - не роскошь, а базовая потребность. Чем раньше ребенок начнет понимать, что такое бюджет и как работают деньги, тем больше шансов, что он не попадет в долговую ловушку уже в 20 лет.

В апреле Национальный банк Украины совместно с общественной организацией Junior Achievement Ukraine провели масштабное исследование уровня финансовой грамотности среди украинских подростков.

Целью исследования было выяснить, насколько хорошо ученики ориентируются в финансовых вопросах перед внедрением нового учебного предмета "Предпринимательство и финансовая грамотность", который с 2025-2026 учебного года станет обязательным для учащихся 8-х классов и будет продолжен в 9-х классах.

Исследование проводилось Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко и охватило 3139 учеников из 97 школ по всей Украине. Подростки проходили 21 кейсовое задание по примеру Программы международного оценивания ученичества. Средний результат - 46,6% правильных ответов, что соответствует всего трем баллам по 12-балльной шкале. В 2027 году запланировано повторное исследование для оценки эффективности обучения, которое должно начаться в сентябре этого года.

Директор департамента коммуникаций Национального банка Юлия Евтушенко отметила, что финансовая грамотность украинских подростков сейчас находится на критически низком уровне. Школьный курс "Предпринимательство и финансовая грамотность", для которого специалисты НБУ разработали учебную программу и написали учебник, имеет потенциал для существенного изменения текущей ситуации.

Как меняется обучение: что сейчас изучают дети

Сегодня для детей и подростков доступны курсы и программы по финансовой грамотности вне школьной программы. Им предлагают не только базовую теорию, но и практические кейсы - как вести личный бюджет, зачем нужно страхование, какие есть типы кредитов, как отличить инвестиции от финансовой пирамиды.

"Дети в возрасте 13-14 лет уже могут овладеть умением как обращаться с деньгами, структурировать, изучить и понять несложные правила того, как не залезть в долговую яму, а стремиться к финансовой свободе", - прокомментировала РБК-Украина финансовый консультант Надежда Горин и добавила, что эту свободу могут дать только собственные сбережения и знания, а также понимание финансовых инструментов. Это и является первоочередной задачей учителей и тренеров в начале знакомства детей с финансовой грамотностью.

Фото: Инструменты, которые легко даются подросткам при изучении собственных финансов (Getty Images)

В старшем возрасте акцент делается на финансовые инструменты банков, страхование, частную пенсию, инвестиции. Именно об этом говорится в утвержденном учебнике для 8-9 классов, который и предлагается для обучения подростков: сложный процент и важность времени, диверсификация, налоги, кредитная история, микрокредитование, инфляция, мошенничество, финансовые пирамиды, ценообразование, реклама, льготы, наемный труд и предпринимательство. Об этом учебнике достаточно подробно описано в публикациях образовательного проекта ФинКульт в социальной сети Facebook.

"Дети получают понимание, что деньги - это инструмент для достижения собственных целей и какие цели нужно выставить для обеспечения своих потребностей", - пояснила эксперт.

Чему учит детей новый курс

Благодаря овладению финансовыми навыками включается критическое мышление, которое формирует здоровый взгляд на деньги и защищает в дальнейшей жизни от долгов, кредитов, финансовых пирамид и мошенничества.

Во время обучения акцент делается на интерактивности, ученики играют в финансовые симуляции, пользуются мобильными приложениями для планирования расходов, работают в группах над собственными финансовыми проектами. "Мы на практике разбираем, как составить бюджет на неделю или сравнить предложения банковских карт", - добавила эксперт.

Ученики становятся внимательнее к карманным расходам, чаще откладывают деньги на желаемые вещи, анализируют цены и даже интересуются акциями и кэшбэками. Горин подчеркнула, что у детей быстро формируется не только экономическое мышление, но и самодисциплина и ответственность - навыки, которые критически важны в современном мире.

Как новые знания меняют поколения

Финансовый консультант подчеркивает, что сейчас родители заинтересованы, чтобы этот предмет был в школах. Хотя сомневается в том, что они будут углубляться в суть нового предмета и ребенок, чтобы не изучил в школе, часто будет поступать по родительскому примеру. "Поэтому, если мы хотим, чтобы наши дети становились финансово грамотными и самим надо стремиться стать финансово грамотными", - отмечает эксперт.

В будущем, дети, которые с малых лет понимают принципы бюджета, банковских продуктов и финансовой безопасности, будут иметь более прочную защиту от потребительской манипуляции и мошенничества. Подростки, которые понимают основы финансов, менее уязвимы к мошенническим схемам и легче адаптируются к взрослой жизни.

Все больше родителей приобщаются к процессу - вместе с детьми планируют расходы, открывают совместные банковские карты, ведут домашний бюджет. Ведь финансовая грамотность - это не только о математике, а об умении жить сознательно и независимо.