Как выбрать и сохранить бытовую технику в условиях проблем с электричеством: советы экспертов

Бытовую технику украинцам сейчас лучше выбирать, учитывая проблемы с электричеством. Кроме того, есть способы, как уберечь ее от перепадов напряжения.

Как отметили в пресс-службе, у большинства современных моделей холодильников есть функция - защита от перепадов напряжения. К примеру, холодильники Samsung и LG давно предлагают потребителям модели с защитой от перепада напряжения, в современных моделях этот показатель достигает 400 Вольт. Это для очень серьезного скачка напряжения.

Кроме того, большинство моделей современной бытовой техники автоматически отключаются во время скачка напряжения и не включаются, пока ток не нормализуется в сети. Потребители могут искать технику и обращать внимание на функции защиты от перепадов напряжения. На сайтах для удобства поиска необходимых параметров моделей есть фильтры, в том числе и фильтр "Защита от перепадов напряжения".

"Если говорить о самых распространенных и доступных способах защиты бытовой техники, то среди них реле, источники бесперебойного питания и сетевые фильтры с предохранителями", - отметили в компании АЛЛО.

Для моделей бытовой техники, имеющих меньшую защиту или вообще не защищенных от перепадов напряжения, следует воспользоваться стабилизирующим напряжение реле. Принцип защиты следующий: потребитель подключает реле в розетку, а бытовую технику подключает через реле. Такой способ подходит для любой техники: холодильников, телевизоров и т.д. "Приобретя даже самое дешевое реле, потребитель уже защитит собственную бытовую технику от перепадов напряжения", - рассказали специалисты.

Более дорогой вариант - приобрести и установить источники бесперебойного питания. Эти устройства, имеющие встроенную батарею, не только сохранят бытовую технику от перепадов напряжения, отключения электричества, но и позволят холодильнику или компьютеру работать еще несколько часов.

"Также неплохой способ сохранить бытовую технику - подключать ее через сетевой фильтр с предохранителем (удлинитель). Он также защитит технику, ведь в случае резкого перепада возьмет всю нагрузку на себя, а бытовая техника от перепада не пострадает", - добавили в компании.