Как выбрать надежный подержанный автомобиль: советы водителям

Не будет ли подержанная машина донимать нового владельца мелкими и крупными поломками? Журналисты РБК-Украина Авто рассказывают, какое из подержанных авто будет максимально надежным.

О том, как выбрать надежную подержанную машину и не купить "убитый" экземпляр, читайте в материале РБК-Украина .

Вопрос надежности главный при выборе автомобиля с пробегом. Но внутрь агрегатов не заглянешь, и для оценки по внешним маркерам нужен немалый опыт. Поговорим о том, как отфильтровать на вторичном рынке потенциально нежелательные машины.

Лучшие модели: добрая и нехорошая слава

Часто бывает, что приобретя на рынке машину модели, которая имеет славу надежной и долговечной, автомобилист получает кучу проблем: протечки жидкостей, стук, заедание, хлопоты с электрикой, поломки в пути. На самом деле здесь ничего удивительного, ведь лучший по конструкции автомобиль можно интенсивной эксплуатацией и небрежным отношением за несколько лет превратить в металлолом, который едва перемещается по дороге.

Поэтому не стоит доверять сплошь одной только хорошей репутации модели - ищите хорошо сохранившийся экземпляр с прозрачной историей.

Как выбрать надежное подержанное авто

На интернет-площадках и авторынках оффлайн, где покупателя ждут сотни - а то и тысячи - машин только одной модели можно легко встретить крайне изношенный экземпляр. Который при том тщательно замаскирован под свежую "ласточку".

Поэтому перед покупкой подержанного авто:

Подготовьтесь теоретически. Разберитесь с возможными вариантами комплектаций, слабыми узлами интересующей вас модели, выясните, кто чаще всего ее покупал новой и кто ее типичный владелец на сегодняшний день.

Найдите себе эксперта. Пусть это будет опытный человек, который хорошо знает эту модель - будь то владелец такой же машины, или работник СТО, специализирующийся на указанном бренде, или опытный перекупщик. Необязательно, чтобы ваш эксперт постоянно был рядом с вами, но было бы хорошо, если бы он оценил каждую из машин, которые вы предварительно отфильтруете среди множества других на рынке.

Познакомьтесь с настоящим владельцем. Очень важно знать, кто эксплуатировал интересующую вас машину перед вами: был ли это взвешенный семейный человек, ответственный профессиональный водитель корпоративного парка или пылкий юный "шумахер" с ограниченным бюджетом и неограниченными драйверскими амбициями.

Выбирайте главное. Как бы высоко вы ни ценили комфорт и достижения электроники, помните, что вы покупаете транспортное средство, а не электронный гаджет. То есть ставьте на первый план не богатое оснащение, а хорошее техническое состояние. Если машина будет хорошо ездить, у вас будет возможность доукомплектовать ее большинством устройств, которые бывают в топовых комплектациях.

Не обязательно лучшую среди лучших

Да, начинать поиск лучше действительно с моделей, которые являются признанными образцами надежности и долговечности. При этом избегайте комплектаций, которые известны как неудачные - например, с недолговечным малообъемным двигателем, с ломкой моделью коробки передач, со сложной и капризной пневмоподвеской и тому подобное.

Однако будьте готовы, что модели с "громкой славой" супернадежных будут стоить заметно дороже рядовых авто - даже тогда, когда техническое состояние будет не в их пользу.

Поэтому нет ничего плохого в том, что вы попробуете искать себе машину среди менее популярных моделей. Если такое авто будет хорошо сохранившимся и с небольшим пробегом, оно тоже подойдет для среднестатистических условий эксплуатации в украинской семье.

Стоит заблаговременно глубже изучить несколько таких "негромких" моделей и иметь в виду, что именно среди таких неярких, но выносливых рабочих лошадок попадаются удачные комплектации без перегруженных турбомоторчиков и недолговечных CVT-вариаторов. Зато подобные "герои второго плана" часто обладают безотказными атмосферными моторами и старомодной, но "вечной" трансмиссией. То есть при таком варианте потребитель не переплатит за бренд и за славу неубиваемого автомобиля, получив вместе с тем кучу проблем из-за максимальной изношенности экземпляра.

Вкратце

Вы имеете право желать любую марку и модель авто, но ваш выбор должен всегда завершаться оценкой технического состояния каждого выбранного экземпляра. Потому что вся, даже самая лучшая репутация модели обнуляется, если конкретный автомобиль уже накрутил на одометре полмиллиона и более километров - а такую покупку мы бы не советовали никому.

При подготовке статьи были использованы материалы AvtoBazar и "Autobild Украина".