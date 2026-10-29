Как выборы в Конгресс США могут повлиять на Украину: объяснение экс-посла Ельченко

Скорее всего, выборы в Конгресс США приведут к изменению баланса сил в американской политике, а также могут усилить позиции Украины в войне против России.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил экс-посол Украины в США и при ООН Владимир Ельченко.

Дипломат обратил внимание на то, что у Конгресса немало рычагов влияния на разные сферы.

По его словам, речь идет не только о бюджете, но и о возможности приступить к расследованию деятельности президента США Дональда Трампа.

"Я не говорю, что это приведет к импичменту, но, по крайней мере, ситуация будет очень нервной для него и его Республиканской партии", - считает Ельченко.

Кроме того, Конгресс может принимать законы, важные не только для США, но и Украины. В частности, законодатели могут вернуться к законопроекту сенатора Линдси Грэма о санкциях против России и задать перед Трампом неудобные вопросы: почему вместо выполнения его положений он, напротив, ослабляет санкции против РФ.

"Ну и пакеты военной помощи, выделение дополнительных средств для Украины. То есть, возможно, даже возвращение к той ситуации, которая была при Байдене. Если вы вспомните, это была прямая американская военная помощь и прямая финансовая помощь. Сегодня ничего этого нет", - пояснил Ельченко.

По убеждению дипломата, Конгресс может предпринять важные шаги в этом направлении.

Он также предположил, что после выборов ситуация внутри законодательного органа США кардинально изменится. Это будет означать, что Трампу придется делать немало вещей, которых он сейчас не хочет не делать.

"Ему придется прислушаться к мнению Конгресса гораздо внимательнее, чем он это делает сейчас", - подытожил Ельченко.