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Как ветеранам с инвалидностью получить помощь от Красного Креста: инструкция

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Украина, Воскресенье 26 февраля 2023 08:08
Как ветеранам с инвалидностью получить помощь от Красного Креста: инструкция Фото: помощь для военных (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Начиная с 16 февраля ветераны войны с инвалидностью I или II группы, полученной в результате боевых действий, могут подать заявление на получение денежной помощи от Минветеранов и Красного Креста Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства.

Ветераны войны, получившие инвалидность в результате войны, смогут получать по 4 тысячи гривен в течение четырех месяцев.

Как подать заявление?

  • Зайдите на страницу сайта;
  • Перейдите по ссылке "Оказание поддержки лицам с инвалидностью в результате войны".
  • Пройдите электронную идентификацию с помощью электронной подписи.
  • Проверьте свою фамилию, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и укажите свой международный номер банковского счета IBAN, номер телефона, адрес электронной почты.
  • Если все данные введены верно – отправьте заявление.

Если возникли трудности с заполнением заявления, можно просмотреть видеоинструкцию.

После отправки заявление будет отправлено в Минветеранов для подтверждения наличия статуса ветерана войны – лица с инвалидностью I или II группы в Едином государственном реестре ветеранов войны.

Если лицо соответствует этому критерию, то обезличенные данные заявителя в автоматическом режиме передаются в Красный Крест Украины для последующей выплаты денежной помощи на указанный в заявлении банковский счет.

В случае неполучения выплаты в указанный срок звоните к Минветеранам. Номер телефона учреждения можно найти по ссылке на страницу правительства.

Напомним, глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что они вместе с Минобороны прорабатывают цифровое удостоверение ветерана и возможность получать онлайн-сервисы для ветеранов в приложении "Действие".

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