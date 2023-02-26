Как ветеранам с инвалидностью получить помощь от Красного Креста: инструкция
Начиная с 16 февраля ветераны войны с инвалидностью I или II группы, полученной в результате боевых действий, могут подать заявление на получение денежной помощи от Минветеранов и Красного Креста Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства.
Ветераны войны, получившие инвалидность в результате войны, смогут получать по 4 тысячи гривен в течение четырех месяцев.
Как подать заявление?
- Зайдите на страницу сайта;
- Перейдите по ссылке "Оказание поддержки лицам с инвалидностью в результате войны".
- Пройдите электронную идентификацию с помощью электронной подписи.
- Проверьте свою фамилию, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и укажите свой международный номер банковского счета IBAN, номер телефона, адрес электронной почты.
- Если все данные введены верно – отправьте заявление.
Если возникли трудности с заполнением заявления, можно просмотреть видеоинструкцию.
После отправки заявление будет отправлено в Минветеранов для подтверждения наличия статуса ветерана войны – лица с инвалидностью I или II группы в Едином государственном реестре ветеранов войны.
Если лицо соответствует этому критерию, то обезличенные данные заявителя в автоматическом режиме передаются в Красный Крест Украины для последующей выплаты денежной помощи на указанный в заявлении банковский счет.
В случае неполучения выплаты в указанный срок звоните к Минветеранам. Номер телефона учреждения можно найти по ссылке на страницу правительства.
Напомним, глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что они вместе с Минобороны прорабатывают цифровое удостоверение ветерана и возможность получать онлайн-сервисы для ветеранов в приложении "Действие".
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