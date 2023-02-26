Як ветеранам з інвалідністю отримати допомогу від Червоного Хреста: інструкція
Починаючи з 16 лютого ветерани війни з інвалідністю І або II групи, яка була отримана внаслідок бойових дій, можуть подати заяву на отримання грошової допомоги від Мінветеранів та Червоного Хреста України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду.
Ветерани війни, що отримали інвалідність внаслідок війни зможуть отримувати по 4 тисячі гривень протягом чотирьох місяців.
Як подати заяву?
- Зайдіть на сторінку веб-сайту;
- Перейдіть за посиланням "Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни".
- Пройдіть електронну ідентифікацію за допомогою електронного підпису.
- Перевірте своє прізвище, ім'я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків та зазначте свій міжнародний номер банківського рахунку IBAN, номер телефону, адресу електронної пошти.
- Якщо всі дані введено вірно - надішліть заяву.
Якщо виникли труднощі з заповненням заяви, можна переглянути відеоінструкцію.
Після надсилання, заяву буде відправлено до Мінветеранів для підтвердження наявності статусу ветерана війни – особи з інвалідністю І або II групи в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.
Якщо особа відповідає цьому критерію, тоді знеособлені дані заявника в автоматичному режимі передаються до Червоного Хреста України для подальшої виплати грошової допомоги на вказаний у заяві банківський рахунок.
У разі неотримання виплати у зазначений термін телефонуйте до Мінветеранів. Номер телефону установи можна знайти за посиланням на сторінку уряду.
Нагадаємо, очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що вони разом з Міноборони пропрацьовують цифрове посвідчення ветерана і можливість отримувати сервіси онлайн для ветеранів в додатку "Дія".
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