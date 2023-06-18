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Как уберечься от кишечных инфекций летом: украинцам дали полезные советы

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Воскресенье 18 июня 2023 18:35
Как уберечься от кишечных инфекций летом: украинцам дали полезные советы Фото: как уберечься от кишечных инфекций летом (freepik)
Автор: Татьяна Степанова

В летний период традиционно фиксируется повышение заболеваемости кишечными инфекциями. Поэтому следует знать, как уберечься.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации.

Какими инфекциями можно заболеть

Распространенность кишечных инфекций связана с жарой, несоблюдением правил личной гигиены, употреблением инфицированных продуктов питания и нарушением правил их приготовления, транспортировки и хранения, применения в приготовлении пищи некачественной воды.

Летом можно заболеть такими кишечными инфекциями:

  • сальмонеллез;
  • дизентерия;
  • пищевые токсикоинфекции;
  • ботулизм;
  • холера;
  • гепатиты А и Е.

Также есть еще и вирусные инфекции:

  • ротавирус;
  • энтеровирус.

Опасность растет в ситуации, когда возникает ограниченный доступ людей к проверенным источникам питьевой воды. Сейчас это и наблюдается в южных регионах, затопившихся в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Как уберечься от инфекции

  • соблюдать правила личной гигиены - мытье рук с мылом перед едой, после возвращения с улицы и посещения туалета;
  • при отсутствии доступа к чистой воде обрабатывать руки антисептическими средствами;
  • употреблять продукты, приобретенные только у проверенного производителя и с соблюдением правил реализации пищевых продуктов;
  • перед употреблением овощей и фруктов мыть их кипяченой водой;
  • не оставлять приготовленную пищу без холодильника и прикрывать ее от мух;
  • не пить некипяченое молоко и не есть сырые яйца;
  • не купаться в водоемах, в которых вода не проверена на содержание вредных веществ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в настоящее время в Украине не зафиксировали вспышки инфекционных болезней после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Отмечается, что контроль над эпидемической ситуацией в подтопленных районах Херсона и области проводится ежедневно.

При этом постоянно мониторится состояние питьевой воды в водопроводе, скважинах и колодцах, а также мониторинг воды из поверхностных водоемов.

Однако специалисты отмечают важность профилактических мер.

В частности, в Минздраве объяснили, как обеззаразить воду.

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