Как уберечься от кишечных инфекций летом: украинцам дали полезные советы
В летний период традиционно фиксируется повышение заболеваемости кишечными инфекциями. Поэтому следует знать, как уберечься.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации.
Какими инфекциями можно заболеть
Распространенность кишечных инфекций связана с жарой, несоблюдением правил личной гигиены, употреблением инфицированных продуктов питания и нарушением правил их приготовления, транспортировки и хранения, применения в приготовлении пищи некачественной воды.
Летом можно заболеть такими кишечными инфекциями:
- сальмонеллез;
- дизентерия;
- пищевые токсикоинфекции;
- ботулизм;
- холера;
- гепатиты А и Е.
Также есть еще и вирусные инфекции:
- ротавирус;
- энтеровирус.
Опасность растет в ситуации, когда возникает ограниченный доступ людей к проверенным источникам питьевой воды. Сейчас это и наблюдается в южных регионах, затопившихся в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.
Как уберечься от инфекции
- соблюдать правила личной гигиены - мытье рук с мылом перед едой, после возвращения с улицы и посещения туалета;
- при отсутствии доступа к чистой воде обрабатывать руки антисептическими средствами;
- употреблять продукты, приобретенные только у проверенного производителя и с соблюдением правил реализации пищевых продуктов;
- перед употреблением овощей и фруктов мыть их кипяченой водой;
- не оставлять приготовленную пищу без холодильника и прикрывать ее от мух;
- не пить некипяченое молоко и не есть сырые яйца;
- не купаться в водоемах, в которых вода не проверена на содержание вредных веществ.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в настоящее время в Украине не зафиксировали вспышки инфекционных болезней после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.
Отмечается, что контроль над эпидемической ситуацией в подтопленных районах Херсона и области проводится ежедневно.
При этом постоянно мониторится состояние питьевой воды в водопроводе, скважинах и колодцах, а также мониторинг воды из поверхностных водоемов.
Однако специалисты отмечают важность профилактических мер.
В частности, в Минздраве объяснили, как обеззаразить воду.
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