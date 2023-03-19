Как украинцам получить компенсацию за лекарства в Польше: перечень документов
Украинцы, которые после 24 февраля вынужденно эвакуировались в Польшу, имеют право на возмещение за приобретение лекарств на тех же условиях, что и поляки. В то же время для этого нужно иметь несколько документов, без которых компенсация не будет предоставлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
Чтобы получить возмещение за лекарство, необходимо иметь:
- соответствующий рецепт от врача;
- номер PESEL;
- документ, подтверждающий пересечение границы не ранее 24 февраля 2022 года.
"Получить бесплатные лекарства или купить его со скидкой можно только в тех аптеках, которые имеют подписанный контракт с Национальным фондом здравоохранения (NFZ) Польши", - отмечают в ведомстве.
Ознакомиться со списком лекарств, подлежащих возмещению, можно по ссылке. Список лекарств меняется каждый месяц.
Как сообщалось, Польша приступит к проверке социальных выплат, полученных украинскими беженцами. Частное средств планируется вернуть.
Ранее РБК-Украина писало, как получить пенсию в Украине после работы в Польше.
Напомним, с 1 марта в Польше изменились правила проживания украинцев в центрах коллективного размещения. После 120 дней украинцы обязаны вносить оплату.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.