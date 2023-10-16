НБУ назвал самую распространенную банкноту в Украине

По состоянию на 1 октября 2023 года в наличном обращении больше банкнот номиналом 500 гривен (27,9% от общего количества банкнот в обращении), монет номиналом 10 копеек (28,2% от общего количества монет в обращении).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

По данным НБУ, меньше всего в наличном обороте банкнот находится номиналами 50 гривен (4,5% от общего количества банкнот в обращении) и 10 гривен (3,3%), что постепенно заменяется соответствующими монетами.

Среди оборотных монет меньше номиналом 10 гривен (около 1,3% от общего количества монет в обращении).

На одного жителя Украины приходилось: 65 банкнот и 175 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2023 - 71 и 169 шт. соответственно).

Наличные деньги в обращении

Сумма наличных, находившаяся в обращении в Украине, с начала года выросла 11,8 млрд грн или на 1,6% до 727,9 млрд гривен по состоянию на 1 октября.

В частности, более 2,7 млрд банкнот на общую сумму 721,3 млрд. гривен, а также 14,4 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 6,4 млрд гривен.

Как отметили в НБУ, за девять месяцев 2023 года спрос на наличные деньги несколько снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В то же время динамика наличных денег отражает традиционные сезонные тренды и, несмотря на номинальный рост ее объемов, сохраняется медленная, но устойчивая тенденция к уменьшению доли наличных денег в структуре денежной массы", - говорится в сообщении.

Обмен старых банкнот и монет

Напомним, НБУ продлил срок обмена монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнот гривны старого образца (номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска), что уже длительно изымаются из обращения и перестали быть платежным средством.

Их можно обменять до конца действия военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 дней) после его завершения или отмены.

Сделать это можно в подразделениях Национального банка и ряде отделений уполномоченных банков (Сбербанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ).