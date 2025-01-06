Как украинцы праздновали Крещение более 100 лет назад: раритетные фото

6 января в Украине отмечают Крещение по новому церковному календарю. В этот день верующие чествуют таинство крещения Иисуса, которое он принял от Иоанна Крестителя в реке Иордан.
РБК-Украина рассказывает о том, как украинцы праздновали Крещение 100 лет назад.
Традиционно на Крещение священники отправляют специальное богослужение и освящают воду в открытых водоемах. Если бьют сильные морозы, то накануне на реках или озерах вырубают большой крест со льда и ставят рядом с прорубью. Верующие после освящения набирают воду и несут ее домой, окропляют ею дом, а потом хранят ее в течение года. Христиане верят, что эта вода обладает особой силой.
О традиции вырезания креста изо льда известно еще из этнографических работ второй половины ХХ века. На Закарпатье верили, что такая прорубь и даже место вокруг имеет чудодейственную силу. Ледовый крест часто обливали свекольным соком, чтобы закрасить его в красный цвет. Иногда рядом ставили елку, а сам крест украшали хвойными ветвями.
На освящение воды собиралась много верующих, которые шли к водоему торжественным ходом. Там священник после молитвы трижды опускал серебряный крест в воду, после чего она считалась освященной.
В некоторых регионах этот обряд сопровождался выстрелами в воздух из оружия. Считается, что эта традиция восходит еще к козацким временам.
"Когда архимандрит впервые погружал крест в воду, козаки одновременно гремели таким залпом, что от этого удара аж земля стонала. А зрителей укрывал густой дым, как тьма... Успокоившись на несколько минут, пока развеивался дым, а настоятель еще раз погружал крест в воду, козаки снова стреляли, на этот раз сколько кому вздумается", - записал когда-то козацкие свидетельства историк Дмитрий Яворницкий.
Со временем этот обычай распространился за пределы Запорожской Сечи. Есть свидетельства, что в начале ХХ века в Киевской области во время крещения воды в воздух стреляли крестьяне, а в Киеве во время торжественной литургии на берегу Днепра устраивали артиллерийский салют.
Газетные публикации начала ХХ века позволяют современным украинцам увидеть, как проходило освящение воды во Львове. Традиционно обряд проводили на Площади Рынок, где собирались тысячи людей. Когда-то торжественное освящение воды происходило в Богоявленской церкви (сейчас ее уже не существует) на Галицком пригороде на берегу небольшого потока Сороки, который протекал рядом. А уже потом главным местом для обряда стала Площадь.
Митрополит Шептицкий проводит освящение воды во Львове в 1906 году (вырезка газеты "Nowości Illustrowane"/скриншот сайта Старые фотографии Львова)
Купание на Крещение в открытых водоемах не было массовым явлением на украинских этнических землях. Однако свидетельства об этом обряде есть в этнографических исследованиях Волыни и Подолья, Среднем Поднепровья, Закарпатья и Буковины.
Одним из первых этот обычай описал языковед, фольклорист и этнограф Александр Потебня в середине XIX века. Его исследования свидетельствуют, что иногда на Крещение в прорубях купали больных детей, поскольку верили, что иорданская вода исцелит их. Подобный обряд зафиксировал и этнограф Павел Чубинский, который писал, что в Каневском уезде парни купались на Крещение в реках или шли к ним святить воду.
Священник и этнограф Михаил Зубрицкий также описал купание украинцев в открытых водоемах на Крещение. Эту традицию верующие связывали с оздоровлением и духовным очищением от грехов.
"Когда рано освятится на реке вода, моются люди и друляют одни других в воду; кто больше в воде искупается, тем здоровее будет", - писал Зубрицкий.
Во времена СССР все традиции христианских праздников запрещались, купание в проруби приобрело новую популярность уже во второй половине 1990-х, но даже сейчас не является массовым.
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При подготовке материала использовали: Волынские новости, Твой город, Локальная история, Фотографии старого Львова, Наш Киев.
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