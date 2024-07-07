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Как Украина будет применять будущий флагман "Гетман Иван Мазепа": ответ ВМС

Фото: спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Данила Крамаренко

Будущий флагман Военно-морских сил - корвет "Гетман Иван Мазепа" - будет применяться для целого ряда задач. Ожидается, что уже в этом году он должен поступить в строй.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью спикера ВМС Дмитрия Плетенчука для "Суспільне Крим".

По его словам, Турция достраивает первый корвет "Гетман Иван Мазепа", который по плану еще в 2024 году должна получить Украина.

"Это боевая единица, которая может выполнять различные задачи - охрана водного района, прибрежных вод, борьба с надводными кораблями, разведка, прикрытие ПВО", - отметил Плетенчук.

Он также добавил, что корвет несколько раз модернизовали непосредственно во время строительства с учетом украинского боевого опыта.

"Поэтому были внесены некоторые конструктивные изменения в этот корвет. Сейчас экипаж проходит обучение, этот процесс очень длительный", - добавил спикер ВМС.

Что известно о корвете

"Гетман Иван Мазепа" (бортовой номер F211) - противолодочный корвет класса Ada, который строит Труция для Украины. Он должен заменить фрегат "Гетман Сагайдачный" в качестве флагмана ВМС.

Корвет был заложен в сентябре 2021 года. В октябре 2022 года состоялась церемония спуска корвета на воду на судостроительной верфи в Стамбуле.

Предполагается, что корабль будет оснащен ракетным комплексом "Гарпун" или NSM. Ранее было подтверждено, что на нем установят вертикальные пусковые установки зенитных ракет малого радиуса MICA VL.

Противолодочное вооружение будет представлено гидроакустическими станциями, двумя торпедными аппаратами и двумя бомбометами противоторпедной обороны. Артиллерийское вооружение - 76-мм пушка и два модуля под 12,7-мм пулеметы.

Напомним, в мае корвет "Гетман Иван Мазепа" выходил на первые испытания. Известно, что украинские экипажи уже проходят подготовку.

 

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