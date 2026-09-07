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Как Украина получает ракеты к Patriot через НАТО: Гетманчук объяснила схему

16:44 07.09.2026 Пн
2 мин
Что повышает шансы на получение Киевом перехватчиков?
aimg Валерий Ульяненко aimg Роман Кот
Фото: система ПВО Patriot (Getty Images)

Украина получает дополнительные ракеты-перехватчики к системам ПВО Patriot благодаря специальному механизму привлечения европейских стран-членов НАТО.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетманчук.

По словам дипломатки, трек обеспечения Украины перехватчиками состоит в поощрении европейских союзников предоставить, продать или обменять ракеты из собственных складов. В обмен на это страны в будущем будут получать ракеты, поступающие по украинским контрактам.

Ключевую роль в этом процессе играет непосредственная помощь и адвокация со стороны НАТО. Шансы на положительное решение значительно выше, когда с запросом выступает не только Киев, но и сам Альянс, дающий "зеленый свет" на передачу вооружения.

"Собственно, в этом году мы уже получили некоторые дополнительные перехватчики от европейских стран НАТО по такой модели. Сейчас работаем, чтобы больше европейских стран передали или продали их", - отметила Гетманчук.

Какие страны имеют ракеты

Она рассказала, что в настоящее время в Европе насчитывается менее десяти государств-членов НАТО, имеющих на вооружении ракеты PAC-2 или PAC-3. В частности, такими запасами владеют Германия, Нидерланды, Польша, Румыния, Испания, Греция, Швеция и другие.

В то же время Гетманчук подчеркнула, что все дискуссии о возможной передаче этих ракет очень деликатны и не подлежат публичному обсуждению.

Напомним, Гетманчук заявила, что перехватчики для Patriot Украина получает от США через программу PURL. Однако из-за масштабирования обстрелов российской баллистикой потребность в количестве вооружения существенно возросла.

Отметим, президент США Дональд Трамп распространил публикацию The Washington Post, в которой автор предлагает способы разрешения проблемы с дефицитом ракет для украинского ПВО. Среди предложенных идей - налаживание производства ракет Patriot непосредственно в Украине.

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