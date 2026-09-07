Как Украина получает ракеты к Patriot через НАТО: Гетманчук объяснила схему

Украина получает дополнительные ракеты-перехватчики к системам ПВО Patriot благодаря специальному механизму привлечения европейских стран-членов НАТО.
Об этом в интервью РБК-Украина заявила глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетманчук.
По словам дипломатки, трек обеспечения Украины перехватчиками состоит в поощрении европейских союзников предоставить, продать или обменять ракеты из собственных складов. В обмен на это страны в будущем будут получать ракеты, поступающие по украинским контрактам.
Ключевую роль в этом процессе играет непосредственная помощь и адвокация со стороны НАТО. Шансы на положительное решение значительно выше, когда с запросом выступает не только Киев, но и сам Альянс, дающий "зеленый свет" на передачу вооружения.
"Собственно, в этом году мы уже получили некоторые дополнительные перехватчики от европейских стран НАТО по такой модели. Сейчас работаем, чтобы больше европейских стран передали или продали их", - отметила Гетманчук.
Она рассказала, что в настоящее время в Европе насчитывается менее десяти государств-членов НАТО, имеющих на вооружении ракеты PAC-2 или PAC-3. В частности, такими запасами владеют Германия, Нидерланды, Польша, Румыния, Испания, Греция, Швеция и другие.
В то же время Гетманчук подчеркнула, что все дискуссии о возможной передаче этих ракет очень деликатны и не подлежат публичному обсуждению.
Напомним, Гетманчук заявила, что перехватчики для Patriot Украина получает от США через программу PURL. Однако из-за масштабирования обстрелов российской баллистикой потребность в количестве вооружения существенно возросла.
Отметим, президент США Дональд Трамп распространил публикацию The Washington Post, в которой автор предлагает способы разрешения проблемы с дефицитом ракет для украинского ПВО. Среди предложенных идей - налаживание производства ракет Patriot непосредственно в Украине.