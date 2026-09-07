Как Украина получает ракеты к Patriot через НАТО: Гетманчук объяснила схему

По словам дипломатки, трек обеспечения Украины перехватчиками состоит в поощрении европейских союзников предоставить, продать или обменять ракеты из собственных складов. В обмен на это страны в будущем будут получать ракеты, поступающие по украинским контрактам.

Ключевую роль в этом процессе играет непосредственная помощь и адвокация со стороны НАТО. Шансы на положительное решение значительно выше, когда с запросом выступает не только Киев, но и сам Альянс, дающий "зеленый свет" на передачу вооружения.

"Собственно, в этом году мы уже получили некоторые дополнительные перехватчики от европейских стран НАТО по такой модели. Сейчас работаем, чтобы больше европейских стран передали или продали их", - отметила Гетманчук.

Какие страны имеют ракеты

Она рассказала, что в настоящее время в Европе насчитывается менее десяти государств-членов НАТО, имеющих на вооружении ракеты PAC-2 или PAC-3. В частности, такими запасами владеют Германия, Нидерланды, Польша, Румыния, Испания, Греция, Швеция и другие.

В то же время Гетманчук подчеркнула, что все дискуссии о возможной передаче этих ракет очень деликатны и не подлежат публичному обсуждению.