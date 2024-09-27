Как Украина оказалась в эпицентре выборов в США и почему Трамп решил встретиться с Зеленским

"Всякая страна, которая слишком тесно связывается с Украиной, постепенно сама превращается в Украину", – как-то сказал РБК-Украина один из представителей нынешней власти. Несмотря на очевидную иронию, в этой фразе есть и доля истины. Достаточно глянуть на то, во что за последнее время превратилась политика Соединенных Штатов и насколько сильно она напоминает украинскую – конечно, "довоенных" времен: оголтелый популизм, подмена смыслов высмеиванием оппонента и даже штурм парламента.

Что можно сказать точно – так это то, что США действительно тесно связаны с Украиной, и эта связь становится все теснее. Помимо очевидных контактов по линии предоставления разнообразной помощи, Украина снова становится то ли субъектом, но скорее – объектом уже чисто внутренней политики США. Причем уже второй раз – за время каденции Владимира Зеленского. Причем снова против воли самого Киева.

Буквально в первые месяцы своего президентства, в 2019 году, Зеленский был втянут в историю с импичментом Дональда Трампа, которую спровоцировал их телефонный разговор. И хотя тогдашний президент Америки удержался в своем кресле, по многочисленным свидетельствам, он затаил на Украину и Зеленского лично глубокую обиду. Далекая, совершенно непонятная Трампу страна стала для него источником многомесячных неприятностей.

Сейчас на кону – для Украины – намного больше. Сталкиваясь с новыми и новыми вызовами в связи с российской агрессией, Зеленский ехал в США прежде всего для того, чтобы презентовать американским элитам свой "план победы Украины". Но у элит оказалась своя логика, целиком заточенная на президентские выборы, до которых осталось каких-то полтора месяца. И на фоне скандала, устроенного республиканцами и лично Трампом, сам "план победы" заметно отошел на второй план.

Встреча Зеленского с американскими сенаторами (фото: Офис президента)

Спустя два с лишним месяца после выдвижения Камалы Харрис как кандидата в президенты, Трамп все никак не может нащупать линию атаки на демократический лагерь. Большинство американских аналитических центров, опираясь на социологию, оценивает его шансы на победу на выборах ниже 50%, пусть и не намного – но ниже.

После того как электорату откровенно "не зашли" его нападки на расовую принадлежность Харрис и истории о мигрантах, поедающих котов и собак, штаб республиканцев, очевидно, решил активизировать новую тему – американская помощь Украине и средства, которые на нее выделяются.

В последние несколько недель стало заметно, что Трамп и его окружение перестали имитировать хотя бы нейтральное отношение к Украине. Сам Трамп на дебатах показательно ушел от прямого ответа на вопрос, хочет ли он победы Украины в войне. А сразу после этого его кандидат в вице-президенты Джей Ди Венс обнародовал собственный "мирный план", который де-факто сводится к капитуляции Украины без какой-либо компенсации.

Очевидно, несмотря на показательную готовность к встрече с Зеленским, Трамп и его окружение загодя планировали использовать украинскую тему. Им нужен был лишь повод.

И такой повод был найден – Зеленский в самом начале своего визита посетил военный завод в Скрентоне, штат Пенсильвания. Сам факт такого визита выглядит совершенно логичным – посетить предприятие, которые производит вооружения для Украины и поблагодарить его сотрудников.

Но обнаружились сразу несколько "но". Во-первых, Пенсильвания – один из ключевых, если не самый ключевой штат для исхода выборов. Очень возможно, что тот, кто наберет больше голосов здесь, выиграет и выборы в целом. Разрыв Харрис и Трампа в рейтингах минимален, все может решить 10-20 тысяч голосов, если не меньше, потому оба штаба уделяют Пенсильвании максимальное внимание. Кроме того, в штате живет значительная польская и украинская диаспора.

Во-вторых, как оказалось, среди тех, кто сопровождал Зеленского, не было ни одного республиканца, сплошь демократы во главе с губернатором Джошем Шапиро, который долгое время был фаворитом на роль напарника Харрис на выборах.

В-третьих, Скрентон – родной город Джо Байдена, хотя он и провел тут лишь раннее детство. И при желании в этом можно рассмотреть некоторый символизм.

Республиканцы рассмотрели и обрушились на Зеленского с многочисленным обвинениями в подыгрывании их конкурентам. Да, возможно, и украинская сторона не до конца продумала все риски – вероятно, можно было начать визит с какого-то другого, не столь важного штата, или, как минимум, не с родного города Байдена. И озаботиться тем, чтобы Зеленского сопровождали политики-республиканцы.

Зеленский на заводе в Скрентоне (фото: Офис президента)

Но в целом обвинения Трампа и Ко выглядят натянутыми. Во время предыдущего визита Зеленский посетил глубоко республиканский штат Юта и тогда Трампа это не возмутило (как и, например, Байдена). К самому Трампу в гости приезжают лидеры других стран мира, а венгерский премьер Виктор Орбан агитирует за республиканца фактически не стесняясь – и это никто не трактует как "вмешательство во внутренние дела" и так далее. А заявления Зеленского в интервью The New Yorker, в которых он скептически оценил "мирные инициативы" Трампа и Венса, и которые также возмутили республиканцев, по сути, были обычными ответами на вопросы журналиста, точно не переходящими какие-то "красные линии".

Впрочем, подобные мелочи никогда не смущали ни Трампа, ни тем более его верных сторонников. Решение в лоб атаковать Украину и персонально Зеленского было принято, и Трамп уверенно начал наращивать градус своей риторики, дойдя до того, что в "Украине разрушены все города, кроме Киева", Зеленский только и думает, как выманить деньги у американских налогоплательщиков на продолжение войны, а в украинской армии служат сплошь старики и дети, потому что других не осталось – "миллионы" погибли, а остальные уехали в Польшу и почему-то в Венгрию.

И пусть в один день, по словам Трампа, Зеленский каждый раз "увозит" из США шестьдесят миллиардов долларов, а на следующий оказывается, что уже целых сто – как минимум, ядерному электорату республиканца это явно "заходит".

В апреле, когда Трамп после многомесячной проволочки все же дал добро своим однопартийцам голосовать за пакет помощи Украине, его убедили в том, что иначе он может выглядеть лузером, виновным в том, что американский архивраг – Москва – может одержать свою самую крупную победу за десятилетия. Сейчас, очевидно, его убедили в другом – что всю вину можно свалить на Байдена-Харрис-Зеленского.

В любом случае, вплоть до наступления пятницы по киевскому времени казалось, что ответ на злободневный вопрос – "Кто лучше для Украины: Харрис или Трамп" – наконец-то найден. И что размытая, слишком общая, но все-таки проукраинская позиция Харрис все же лучше, чем открытые призывы Трампа к "самой худшей (для Украины) сделке". В какой-то мере, очевидно, украинское руководство и само больше тяготело к демократке, в значительной большей степени – его к этому подтолкнули агрессивные действия Трампа, не оставив другого выбора. Словом, казалось, что ставки сделаны.

Владимир Зеленский и Джо Байден (фото: Офис президента)

Но Трамп в очередной раз доказал, что умеет удивлять. На пятницу он внезапно анонсировал встречу с Зеленским – когда, казалось, все мосты уже сожжены и встречаться уже точно никто не будет, после всего ранее сказанного.

Что подвигло республиканца пойти на этот шаг – пока неизвестно. Самый очевидный вариант – оперативно проведенная штабная социология показала, что столь резкая антиукраинская риторика больше отталкивает, чем привлекает электорат, в том числе и убежденных республиканцев, среди которых немало искренних симпатиков Украины. Или постарается выбить из Зеленского какие-то уступки или оправдания, чтобы потом представить их как свою победу – ведь Трамп любит представлять себя как политика, которого все боятся или как минимум, слушаются.

Даже саму встречу Трамп обставил так, чтобы было понятно: это он здесь диктует правила. В своей соцсети Truth Social республиканец запостил сообщение от украинского дипломата с просьбой Зеленского о встрече, а само мероприятие пройдет на его территории – в нью-йоркском небоскребе Trump Tower.

В любом случае, не стоит делать поспешных выводов о том, что Трамп в очередной раз переобулся в воздухе, и теперь занял проукраинскую позицию. Во-первых, по итогам беседы он может сказать, что нормального разговора не получилось и его аргументы не были услышаны. Во-вторых, он может поступить еще более по-трамповски: по окончании переговоров с Зеленским заявить, в своем фирменном стиле, о том, что это был "отличный разговор", "самый лучший разговор", "самый лучший разговор в истории человечества". А уже на следующем митинге обрушиться на Зеленского с новыми, еще более абсурдными обвинениями.

Пока понятны две вещи. Первая – сегодня Зеленскому предстоит пообщаться с одним из самых непростых собеседников за всю свою недолгую, но сверхнасыщенную политическую жизнь. Вторая – и республиканцы, и демократы до последнего дня перед голосованием будут эксплуатировать тему войны в Украине и пытаться втянуть украинское руководство в американские выборы все глубже и глубже. Но ставки, похоже, все равно сделаны, и одна-единственная встреча вряд ли что-то изменит.