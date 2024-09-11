Харрис победила Трампа по очкам. Основные итоги президентских дебатов в США

О том, как прошли первые дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, о чем они говорили и почему демократка смогла обыграть республиканца – читайте в материале РБК-Украина.

Июньские дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа американские обозреватели наперебой анонсировали как "исторические" и "судьбоносные". Во многом так и случилось. Абсолютно провальное выступление президента США спустя несколько недель привело к замене кандидата в президенты от демократов – вместо Байдена номинировали его вице-президента Камалу Харрис.

Это полностью изменило ход кампании – почти гарантированная победа Трампа начала уплывать у него из рук. Харрис очень скоро начала обходить своего конкурента как в общенациональных рейтингах, на и на уровне "спорных" штатов, где и определится исход кампании.

На то было несколько причин. Во-первых, эффект новизны – оказалось, что демократические избиратели настолько устали от вялости и постоянных оговорок Байдена, что его замена на молодого и энергичного кандидата (Харрис младше Байдена на 22 года) сама по себе принесла электоральный эффект. Во-вторых, Харрис сходу повела кампанию очень грамотно, прислушиваясь к своим технологам. В-третьих, сама ее кампания проходила в довольно "тепличных" условиях – Харрис выступала на публике с заранее заготовленными речами и перед дружественной аудиторией, дав лишь одно большое интервью серьезному медиа.

Потому перед дебатами с Трампом в лагере демократов было некоторое беспокойство – сможет ли Харрис выстоять в схватке с матерым оратором Трампом, имеющим намного больший опыт дебатов на высшем уровне.

"Харрис забросила крючок, а Трамп проглотил наживку", – эту метафору используют чуть ли не все американские журналисты и комментаторы прошедших дебатов. Одной из главных задач Харрис было вывести оппонента из себя, и это вполне получилось.

До дебатов предполагалось, что к персональным атакам на противника чаще будет прибегать Трамп, на практике оказалось наоборот: Харрис потратила 46% своего времени на критику Трампа, тот уделил критике демократки лишь 29% тайминга своих реплик.

Один из самых ярких примеров – когда Харрис уколола Трампа тем, что "люди со скуки уходят с его митингов". Для Трампа это болезненная тема – он всегда уделяет непропорционально много времени рассуждениям о том, какие большие митинги он собирает, насколько они больше и ярче, чем у его конкурентов и т.д. И Трамп действительно сорвался, продолжая доказывать, что у него "самые большие митинги в политической истории" даже тогда, когда дискуссия перешла на другие темы.

Харрис с первых минут дебатов завладела инициативой, что можно объяснить ее качественной подготовкой. Ее штаб уделил дебатам много времени, готовя домашние заготовки, репетируя ее ответы, проводя симуляции самих дебатов за закрытыми дверьми. Трамп же, как рассказывали собеседники в его команде, отнесся к мероприятию более халатно, явно будучи уверенным в своих силах и опыте. Но если с Байденом этот подход сработал – в июне президент США скорее сам проиграл дебаты, нежели Трамп их выиграл – то с Харрис уже нет. В итоге, Трамп на протяжении почти всех дебатов был в положении обороняющегося. Для него это было непривычно, явно выводило из себя, из-за чего он ошибался еще больше.

При этом сложно сказать, что выступление Харрис было наполнено глубокими программными смыслами. Но такая задача перед ней и не стояла.

Ей нужно было, во-первых, "показать себя" перед Америкой. Согласно преддебатным опросам, значительная часть американцев, которые раздумывали над тем, чтобы ее поддержать, для начала хотели бы лучше ее узнать. Действительно, Харрис, по сути, зашла на большую политическую сцену лишь полтора месяца назад, после выхода Байдена из гонки. А до этого она находилась в густой политической тени президента, ее работа на вице-президентском посту американцам ничем не запомнилась. Выступление на дебатах помогло исправить эту проблему.

Во-вторых, Харрис важно было показать себя как "кандидата будущего", которые "думает о людях", а не о себе. Это проходило красной нитью через все ее реплики, достигнув кульминации в ее последнем слове, где она прямо противопоставила себя Трампу: она "сфокусирована на будущем", он – "на прошлом", она – "объединяет американцев", он – "разъединяет", она – думает "о народе", он – "о себе".

И даже если Харрис дала не так много конкретики относительно своих конкретных планов на президентском посту, все равно на фоне Трампа это выглядело более убедительно. Под самый конец дебатов республиканец пропустил мощный удар, причем не от Харрис, а от модераторов. Они спросили его о том, есть ли у него конкретный план по реформе здравоохранения, на что Трамп сказал, что у него есть лишь "концепция плана", поскольку он "не президент прямо сейчас".

Но любые дебаты запоминаются обычно не столько программными дискуссиями, сколько отдельными яркими эпизодами, которые сразу же расходятся на мемы. На июньских дебатах таким мемом стало растерянно-встревоженное выражение лица Байдена, с которым он слушал реплики своего оппонента. Сейчас же по соцсетям разошлись живые реакции Харрис: легкая полуулыбка, ироничные взгляды, открытый смех.

Второе, чем запомнятся эти дебаты для массовой аудитории – это тема "поедания мигрантами котов и собак". С подачи республиканцев это и до дебатов стало популярной темой для обсуждений – якобы в городе Спрингфилд, штат Огайо, мигранты с Гаити похищают у местных жителей их домашних питомцев, чтобы потом съесть. Трамп сам поднял эту тему и уделил ей непропорционально много времени – при том, что никаких реальных доказательств такого варварства со стороны гаитянских мигрантов нету.

Таким образом, Трамп упустил возможность выгодно обыграть, по сути, самую козырную для себя тему (и самую неудобную для Харрис), к тому же важнейшую для американских избирателей – нелегальной миграции. Вместо этого весь американский твиттер теперь обсуждает котов и собак. А Харрис грамотно спровоцировала его, переведя разговор на тему посещения митингов вместо обсуждения миграции как таковой.

Самую выгодную для себя тему – запрета абортов – Харрис тоже смогла успешно повернуть в свою пользу. Если по многим вопросам она избегала особой конкретики, то здесь довольно четко выразила свою позицию – против запрета на аборты. В то время как Трамп повторял свои привычные тезисы о том, что "в некоторых штатах США разрешено убивать даже новорожденных" и уходил от прямых ответов. Республиканский кандидат находится в сложном положении: с одной стороны, большинство американцев в разной мере выступают против запрета на аборты, с другой стороны – в лагере самих трампистов есть громкие группировки консерваторов, который поддерживают максимально жесткую запретную политику. Трамп вся кампанию пытается маневрировать между этими полюсами, но не особо успешно.

Международной политике нашлось место только к исходу первого часа дебатов (всего они длились чуть дольше положенного, один час сорок пять минут). Что касается Украины, то больше ясности в отношении того, какую политику США будут проводить при следующем президенте, так и не стало.

Харрис в общих словах повторила заезженные тезисы о том, что Украину надо поддерживать, и что благодаря американской поддержке она может защищаться от российской агрессии.

Трамп, в свою очередь, дважды ушел от прямого вопроса о том, хочет ли он победы Украины в войне и соответствует ли она интересам США, в его понимании. Вместо этого он в очередной раз обвинил во всем происходящем Байдена и пообещал мгновенно остановить войну, позвонив Владимиру Зеленскому и Владимиру Байдена. "План Трампа по Украине" после дебатов так и остался в полном тумане.

В сухом остатке, 63% опрошенных каналом CNN сразу после дебатов отдали преимущество Харрис, 37% назвали победителем Трампа. Но здесь стоит дождаться более серьезной социологии спустя несколько дней, она и покажет, насколько дебаты повлияли на рейтинги кандидатов.

Сразу по окончанию дебатов Трампа ждал новый серьезный удар – американская мега-звезда Тейлор Свифт публично поддержала Харрис. А эффект от этого может быть даже большим, чем от дебатов.