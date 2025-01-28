Как Украина может использовать французские истребители Mirage: объяснение эксперта

Французские истребители Mirage 2000-5, которые уже вскоре может получить Украина, в основном будут выполнять две функции, одна из которых - усиление противовоздушной обороны (ПВО).
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил авиационный эксперт Валерий Романенко.
В первую очередь, как пояснил эксперт, истребители могут быть запасным вариантом в качестве носителей ракет Storm Shadow.
Вторая функция заключается в усилении противовоздушной обороны, но в этом вопросе важно быть осторожными, поскольку Силы обороны уже используют F-16 и вообще самолетам лучше не действовать в зонах, где работают зенитно-ракетные комплексы (ЗРК).
"Надо нарезать отдельно одним, отдельно другим. Поэтому я не думаю, что они будут в первую очередь использоваться как истребители ПВО. Хотя, они могут выполнять много функций, они могут сбрасывать крылатые бомбы, те же французские AASM Hammer, и запускать антирадарные ракеты для обеспечения прорыва вражеской ПВО", - добавил Романенко.
Еще в начале июня прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон официально заявил о планах Парижа передать Украине истребители Mirage 2000. В то же время СМИ писало о том, что Киев получит именно модернизированную версию французских самолетов.
В ноябре президент Владимир Зеленский утверждал, что Франция ускорила процесс передачи "птичек". Между тем глава Министерства иностранных дел (МИД) Франции Жан-Ноэль Барро уточнил, что Украина получит самолет до конца первого квартала 2025 года.
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