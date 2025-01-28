Как Украина может использовать французские истребители Mirage: объяснение эксперта

В первую очередь, как пояснил эксперт, истребители могут быть запасным вариантом в качестве носителей ракет Storm Shadow.

Вторая функция заключается в усилении противовоздушной обороны, но в этом вопросе важно быть осторожными, поскольку Силы обороны уже используют F-16 и вообще самолетам лучше не действовать в зонах, где работают зенитно-ракетные комплексы (ЗРК).



"Надо нарезать отдельно одним, отдельно другим. Поэтому я не думаю, что они будут в первую очередь использоваться как истребители ПВО. Хотя, они могут выполнять много функций, они могут сбрасывать крылатые бомбы, те же французские AASM Hammer, и запускать антирадарные ракеты для обеспечения прорыва вражеской ПВО", - добавил Романенко.