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Лунин не спас "Реал" от сенсационной потери очков в чемпионате Испании: видео

Мадрид, Воскресенье 18 февраля 2024 17:58
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Лунин не спас "Реал" от сенсационной потери очков в чемпионате Испании: видео Фото: Андрей Лунин пропустил один мяч от "пчел" (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорцив

Мадридский "Реал" с голкипером сборной Украины Андреем Луниным в воротах не смог одолеть "Райо Вальекано" в 25-м туре испанской Ла Лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 25-й тур

"Райо Вальекано" – "Реал" – 1:1

Голы: Де Томас, 27 (пенальти) – Хоселу, 3

Удаление: Карвахаль, 90+5 (Р, вторая желтая карточка)

"Сливочные" сумели оформить быстрый мяч. После неудачной попытки создать опасность от хозяев команда Карло Анчелотти быстро разогнала контратаку. Вальверде с правого фланга прострелил в штрафную, а Хоселу в касание отправил мяч в сетку.

"Райо Вальекано" отыгрался в середине тайма. Помог середняку Камавинга, сыгравшему рукой в собственной штрафной зоне – пенальти. К отметке подошел Де Томас и уверенным выстрелом под перекладину не оставил шансов Лунину.

В дальнейшем на поле шла равная борьба с небольшим территориальным преимуществом "Реала". Фактически по всем ключевым показателям команды оказались равными – количество ударов в целом (8:11) и в створ (3:4), сэйвы вратарей (3:2) и ожидаемыми голами (xG 1,23:0,99). В конце концов, матч завершился вничью, поэтому подопечные Анчелотти (62 очка) предоставили шанс подтянуться "Жироне" (56) и "Барселоне" (54).

Лунин провел шестой матч подряд за "Реал" от звонка до звонка. Он парировал два удара хозяев и отдал 32 передачи с точностью 78%. Всего украинец 39 раз коснулся мяча.

К слову, ранее "Реал" с перформансом Лунина одолел РБ "Лейпциг" на выезде.

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