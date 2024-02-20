Как Цыганков голом не помог "Жироне" поражения избежать: видео

"Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика потерпела поражение от "Атлетика" из Бильбао в 25-м туре чемпионата Испании и упустила возможность сократить отставание от мадридского "Реала" наверху турнирной таблицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Испания, Ла Лига, 25-й тур

"Атлетик" – "Жирона" – 3:2

Голы: Беренгер, 2, 56, И. Уильямс, 60 – Цыганков, 49, Э. Гарсия, 75

"Львы" шокировали каталонцев быстрым голом – Беренгер принял мяч в полукруге штрафной, убрал защитника и с линии площадки классно eложил в угол. "Красно-белые" отыгрались после перерыва, когда Цыганков в касание замкнул прострел Мартина. Но "Атлетик" быстро ответил.

Баски оформили два мяча в течение пяти минут. Сначала тот же Беренгер из пределов штрафной пробил голкипера. А впоследствии Иньяки Уильямс избежал опеки двух защитников и выстрелом от штанги увеличил преимущество хозяев.

На 75-й минуте "Жирона" сократила отставание. Это Эрик Гарсия головой замкнул навес однофамильца Алейша со стандарта с правого фланга. Но на большее гости не замахнулись, поэтому потерпели второе поражение подряд в чемпионате. Теперь отрыв "Реала" во главе Ла Лиги вырос до шести очков, а "Барселона" отстала всего на два.

Цыганков провел на поле 89 минут и был заменен Стуани. Вместо этого Довбик отыграл весь поединок. Статистика первого из украинцев в чемпионате – 20 матчей, 5 мячей, 3 результативных передачи, а второго – 23 поединка, 14 голов, 5 ассистов.