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Как у Трампа ранее. В офисе Байдена нашли секретные документы, - CNN

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В личном офисе президента США Джо Байдена обнаружили 10 секретных документов. В частности, там содержится информация об Украине, Иране и Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как отмечают источники издания, документы были датированы периодом между 2013 и 2016 годами. Их нашли в коробках, которые находились в офисных помещениях в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании. Байден пользовался офисом в период с 2017 по 2020 год - после того, как ушел с должности вице-президента США.

В СNN добавляют, что генеральный прокурор Меррик Гарланд поручил прокурору США в Чикаго Джону Лаушу, которого назначил еще экс-президент Дональд Трамп, расследовать это дело. При этом Лауш уже завершил начальную часть своего расследования и предоставил свои выводы Гарланду.

По информации издания, Байден проигнорировал все вопросы представителей СМИ о секретных документах во время саммита в Мехико.

Напомним, ранее похожий скандал начался вокруг Трампа. В августе 2022 года ФБР провело обыск в поместье бывшего президента США в его поместье Мар-а-Лаго Флориде и обнаружило там секретные документы, которые экс-президент, несмотря на правилаа, не сдал в Национальный архив, когда уходил с поста главы государства.

Тогда Байден, комментируя произошедшее, назвал этот поступок "безответственным".

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденДональд Трамп