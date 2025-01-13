Как Трамп замахнулся на Гренландию

В 2019 году, когда Дональд Трамп впервые заявил, что Соединённые Штаты должны "купить Гренландию", премьер-министр Дании Метте Фредериксен справедливо назвала эту идею "абсурдной", отметив, что Гренландия не продаётся. Несмотря на то, что Дания управляет внешней и оборонной политикой территории, внутренние дела находятся под контролем самой Гренландии.

Сейчас, когда Трамп возвращается в Белый дом, он считает, что "владение и контроль" над огромной арктической территорией – это "абсолютная необходимость" для США. Ещё более шокирующим является то, что он не исключает возможности применения военной силы для достижения этой цели, хотя его предпочтительным вариантом остаётся угроза введения "огромных тарифов".

Какими бы ошеломляющими ни казались такие заявления, к ним нельзя относиться легкомысленно. Гренландия – это важный и чувствительный дипломатический вопрос. Во избежание большого кризиса, который не будет выгоден никому, статус Гренландии следует рассматривать с осторожностью и сочувствием.

Тут имеет значение история. До 1953 года Гренландия была датской колонией, после чего стала провинцией Дании. Этот обширный остров (самый большой в мире) получил право на самоуправление в 1979 году. С 2009 года Гренландия и Королевство Дания поддерживают широкую автономию, при которой лишь некоторые сферы – в основном безопасность и оборона – остаются под контролем Копенгагена.

Гренландия (фото: Getty Images)

Большинство политических партий Гренландии стремятся к независимости острова, и в рамках соглашения 2009 года они имеют право организовать референдум по этому вопросу. Однако большинство гренландцев понимают, что пока рано предпринимать такой шаг. Сначала нужно развить необходимые способности для функционирования как независимого государства.

С учётом последних действий Трампа можно с уверенностью предположить, что вопрос независимости будет доминировать на следующих выборах в Гренландии, которые состоятся не позднее 6 апреля. Но вряд ли найдётся много сторонников обмена мягкого управления со стороны Дании на цепкие руки Трампа и его MAGA коалиции. Так или иначе, гренландцы привержены северной модели благосостояния и не захотят отказаться от неё в пользу американской.

Хотя Гренландия не входит в Европейский Союз, её жители являются гражданами Дании. Более половины бюджета острова покрывается датским правительством, а 90% экспорта (в основном креветки) поступает в ЕС, где он имеют привилегированный доступ.

Хотя Россия и Китай также имеют территориальные и экономические амбиции в Арктике, военные угрозы для Гренландии минимальны. Ближайший российский форпост находится в 2 000 километрах, а два арктических исследовательских судна Китая, похоже, в основном активны в водах вокруг Антарктики.

Кроме того, согласно соглашению 1951 года (и последующим), США уже имеют право размещать военные объекты в Гренландии. База Туле на севере острова была огромным объектом в первые годы Холодной войны и, несмотря на публичные отрицания, там даже хранилось ядерное оружие. Сейчас она переименована в Космическую базу Питуффик и выполняет функции раннего предупреждения и космического наблюдения. Но, по согласованию с властями Дании и Гренландии, американские военные могут делать на острове практически всё, что захотят.

Дания, в свою очередь, патрулирует воды вокруг Гренландии и вскоре приобретёт дроны для наблюдения. Но основное назначение её незначительного военного присутствия – это поисково-спасательные операции.

Конечно, с наследием колониализма всегда сложно справляться. Около 88% населения Гренландии – инуиты, и современные отношения между Гренландией и Данией не свободны от сложностей прошлого. Но США, которые также имеют печальную историю обращения со своим коренным населением, не вправе читать лекции на эту тему.

Да, в Гренландии есть крупные запасы редкоземельных минералов, используемых в высокотехнологичном производстве. Однако инвестиционный климат для их добычи далёк от идеального из-за новой политической неопределённости, нехватки рабочей силы и хрупкой природной среды. Более того, Гренландия и остальная Арктика нагреваются как минимум в два раза быстрее, чем остальная планета, что ведёт к экономической, социальной и политической уязвимости. Это ещё одна причина для того, чтобы Гренландия постепенно переходила к большей автономии – а возможно, и к независимости – с осторожностью, а не с угрозами и запугиваниями.

Непристойное предложение Трампа, сделанное под дулом пистолета, не только абсурдно, но и опасно. Постепенное и гибкое развитие отношений Гренландии с Данией – это явно лучший путь для острова.

Авторские права: Project Syndicate, 2025.

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