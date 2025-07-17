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Как теневой рынок аренды усложняет жилищную реформу: объяснение Верховной Рады

Украина, Четверг 17 июля 2025 18:15
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Как теневой рынок аренды усложняет жилищную реформу: объяснение Верховной Рады Фото: Елена Шуляк (facebook.com ShuliakOlena)
Автор: Александр Мороз

Ежегодно в Украине заключается около 1,5 млн сделок аренды жилья и по меньшей мере 90% из них являются неофициальными. Такая ситуация не только лишает бюджет поступлений, но и блокирует реализацию полноценной жилищной реформы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

На законодательном уровне для ее проведения планируются изменения в десятки законов, которые сейчас регулируют рынок аренды. Вместе с тем без изменения налоговых правил для арендодателей процесс детенизации сдвинуться с места будет сложно, а значит и реализовать успешную жилищную реформу.

Она убеждена: без детенизации рынка аренды реализовать успешную жилищную реформу будет сложно. Ведь социальная аренда - ее неотъемлемая часть. Социальная аренда, пояснила Шуляк, это доступное жилье, когда расходы на аренду не превышают 25-30% дохода семьи. Но такой механизм невозможно запустить без четкого понимания реальной картины рынка.

По словам Елены Шуляк, в пояснительной записке к законопроекту №12377, который Верховная Рада приняла в первом чтении 16 июля, указано: 90% рынка аренды в Украине находится в тени. Но фактически эта цифра может достигать и 99%.

В то же время Шуляк акцентирует: жесткое государственное регулирование не является решением. Более того, международный опыт уже достаточно показательно свидетельствует, что чрезмерное вмешательство государства только вредит. Один из самых показательных кейсов - Аргентина.

"Там ввели ограничения: минимальный срок договора - три года, запрет валютных расчетов, фиксация стоимости аренды. В результате количество доступных квартир в столице уменьшилось вдвое, каждая седьмая стояла пустая, а цены взлетели настолько, что дешевле стало жить в гостинице", - пояснила Шуляк.

И добавила: только после отмены ограничений рынок начал возвращаться к нормальной работе.

Елена Шуляк убеждена, что один из наиболее эффективных путей - это создание стимулов для добровольной легализации аренды. Сегодня, объяснила парламентарий, арендодатели не хотят "светить" доходы, потому что не готовы платить 18% НДФЛ и 5% военного сбора. И это можно иногда понять, поскольку для многих эта сумма очень большая. Поэтому уже сейчас на уровне налогового комитета и министерств уже ведутся дискуссии по уменьшению налоговой нагрузки, ведь 23% налогообложения, убеждена нардеп, не выведет рынок аренды из тени никогда.

"Должна быть определенная фиксированная ставка. Ранее звучала цифра в 5%, но о 5% мы точно не договоримся. Но хотя бы 5% плюс военный сбор, тогда уже можно будет говорить предметно. Также мне кажется, что это будет так, как в свое время было с инвентаризацией земельных участков, когда выросли поступления, как земельный налог. С арендой имеем похожую историю: как только будет меньше налогообложения, рынок можно будет вывести из тени", - допускает Елена Шуляк.

Парламентарий также отметила, что эксперты рынка недвижимости считают целесообразной инициативу по налогообложению цифровых платформ, которые опосредованно участвуют в аренде, таких как Booking или Airbnb.

"Специалисты считают целесообразным обязать отчитываться и ввести ставку в 5%, что бы позволило легализовать хотя бы небольшую часть рынка", - подчеркнула она.

Уже сейчас, отметила Шуляк, темпам диджитализации Украины могут позавидовать многие страны. Более того, по данным исследований, Украина сейчас входит в ТОП-10 стран по уровню цифровизации. Поэтому эксперты рынка предполагают, что уже через 5-10 лет квартиры будут арендовать преимущественно через цифровые сервисы, как это в свое время произошло на рынке такси.

На законодательном уровне, пояснила Елена Шуляк, уже есть четкий план действий по социальной аренде в контексте жилищной реформы и неотъемлемо связанной с ней детенизацией рынка аренды. Прежде всего, это:

  • Принятие рамочного законопроекта №12377, запускающего реформу жилищной политики, которое состоялось 16 июля;
  • Принятие законопроекта по социальному жилью, над созданием которого уже работают;
  • Наработка и принятие законопроекта об управлении жилищным фондом
  • Отдельный пакет законопроектов, которые будут касаться рынка аренды жилья.

"Нужно менять десятки законов. Но самое главное понять - социальная аренда будет работать не так эффективно в условиях нынешнего налогообложения. Поэтому система требует глубокого пересмотра", - подытожила Елена Шуляк.

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Елена Шуляк Слуга народа
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