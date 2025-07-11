Как теперь звучит считалочка "Рельсы, шпалы" на украинском и почему она круче советского варианта

Одна из самых известных детских считалок, знакомая многим с детства как "Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы", получила новое дыхание в украиноязычной версии. Пользователи соцсетей восторженно делятся адаптированным текстом, в котором сохранился юмор, ритм и сказочность оригинала.
Как теперь звучит известная детская считалочка на украинском, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Mama Sapiens Hudimova.
Известная считалочка или как ее еще называли "массажный стишок" появилась на свет в начале XX века. Источник - народное творчество и точный автор неизвестен.
Считалочка была очень популярна в советские времена, а также после развала СССР, на всем постсоветском пространстве. В зависимости от регионов и стран некоторые слова менялись, но смысл примерно был одинаков.
Стишок читали во время детского массажа и делали определенные движения, которые напоминали рельсы, шпалы, как клюют курочки и как едет поезд. Нет ни одного ребенка, которому бы этот стишок с массажем не нравились.
Конечно, многие родители до сих пор используют эту считалочку вместе с массажем. Но многим хотелось бы иметь и украинский вариант. Именно такой и предложила психолог Наталья Худимова.
Она добавила свои украинские реалии и языковую естественность, а еще животных - слонов, волчков, лисичку.
Вот как она звучит сейчас:
Рейки, рейки, шпали, шпали...
Їхав поїзд із Полтави.
Ось віконце відчинилось -
І горошки покотились.
Йшли курчата, ціпу-ціпу,
Дзьобали собі на втіху.
А за ними гусенята
Теж пощипують завзято.
Далі йшла сім'я слонів,
Тупали, аж гай шумів.
Далі бігло ведмежа
І спіймало нам вужа!
Далі йшов до нас вовчок
І вкусив нас за бочок.
Далі йшла до нас лисичка
З пишним хвостиком сестричка.
Ось директор-молодець
Стіл поставив і стілець
І друкує на машинці
Лист малесенькій дитинці:
"Любий синку! Милий хлопчик!
Висилаю жовтий горщик,
На нім сонячні бочки
І на денці - крапочки"
Фактически - это уже не перевод, а полноценный украинский стишок, который родители могут смело использовать для своих детишек. Теперь это полноценная украинская история, которая поможет развивать детское воображение.