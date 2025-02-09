В Минсоцполитики пояснили ситуацию с выплатами для переселенцев

В январе 2025 года компенсацию на проживание получили почти 1,2 млн внутренне перемещенных лиц. Те, кто не имеют такого права, могут обратиться за субсидией на аренду жилья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .

Как значили в министерстве, с 1 марта произойдет автоматическое переназначение выплат для всех ВПЛ, которые сейчас являются получателями денег, еще на один 6-месячный период при условии соответствия критериям. Выплаты будут продлены автоматически и без дополнительных обращений.

Ранее правительство в очередной раз продлило выплаты для части переселенцев. Размер выплат из госбюджета составляет 2 000 грн - для взрослых и 3 000 грн - для детей и лиц с инвалидностью.

Кто имеет право на выплаты

Сейчас в Украине около 3,7 млн внутренне перемещенных лиц. В 2023 году более 2,5 млн ВПЛ получили компенсацию на проживание на общую сумму 73,2 млрд гривен. Однако с 1 марта 2024 года условия изменились, а требования были ужесточены. В результате количество тех, кто получает выплаты, сократились более чем вдвое до 1,2 млн человек.

Затем Кабинет министров принял решение о продлении выплат на проживание для части внутренне переселенных лиц после 1 сентября 2024 года.

Без дополнительного обращения на следующий шестимесячный период продлены выплаты:

Лицам пенсионного возраста, которые получают пенсию, размер которой не превышает четырех размеров прожиточного минимума (9 444 гривен),

Лицам с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет, детям с тяжелыми заболеваниями

Детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа в возрасте до 23 лет, в частности таким, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях, а также родителям-воспитателям, приемным родителям и опекунам (попечителям).

Другим претендентам для продления выплат нужно подать заявление.

Субсидия на аренду жилья

Как отметили в Минсоцполитики, для тех ВПЛ, которые не получают выплаты на проживание, стал доступным новый вид выплат из госбюджета - субсидия на аренду жилья.

Субсидией на аренду жилья могут воспользоваться внутренне перемещенные лица, которые:

выехали из оккупированных РФ регионов или из зон боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины,

у которых жилье уничтожено или непригодно для проживания,

хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют достаточно денег для этого,

арендуют жилье и тратят на него существенную часть своих доходов.

При этом, семья ВПЛ может одновременно получать и субсидию на аренду, и субсидию на жилищно-коммунальные услуги.