Как мир поздравляет Украину с Днем Независимости: заявления

Госсекретарь США

Энтони Блинкен в своем обращении подчеркнул, что США и дальше будут стоять рядом с Украиной и будут работать с союзниками и партнерами над тем, чтобы Украина имела все необходимое для самозащиты, восстановления и процветания.

"Вместе с вами мы отмечаем более трех десятилетий существования независимой страны, а также грустим вместе с вами, вспоминая ваших сыновей и дочерей, которые отдали свою жизнь, защищая вашу страну. Мы стоим рядом с вами в борьбе за вашу любимую страну", - говорится в заявлении Госдепа США.

Глава Европарламента

Роберта Мецола акцентировала, что свобода, суверенитет, независимость - это то, чего заслуживает Украина и то, что поддерживает Европа.

"В День Независимости мы подтверждаем нашу преданность Украине. Мы будем продолжать поддерживать вас столько, сколько потребуется. Так же, как мы делали последние 18 месяцев", - заявила она.

Президент Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляен в своем приветствии подчеркнула, что украинский народ сильный и несокрушимый.

Ukraine's strength lies in its people. В их чести, их силах и индустриальном стиле в будущем положении и стабильности в общей Европе. Они являются inspiration to all Europeans. Отдых на @ZelenskyyUa и люди из Украины на #UkraineIndependenceDay pic.twitter.com/rNmErYB9Fk — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 24, 2023

"Сила Украины в ее людях. В их мужестве, их силе и неизменной надежде на будущее мира и процветание в объединенной Европе. Они вдохновляют всех европейцев. Поздравляем с президентом Владимиром Зеленским и народ Украины с Днем Независимости", - сказала она.

Глава Евросовета

Шарль Мишель подчеркнул, что будущее Украины в Европейском союзе.

"Дорогие украинские друзья, в День вашей независимости ЕС вместе с вами. Вы являетесь членом нашей европейской семьи, и ваше будущее с нами. Слава Украине", - написал он.

Канцлер Германии

Олаф Шольц отметил, что Германия на стороне украинцев.

"Сегодня вы празднуете независимость и свободу своего народа. Именно эти принципы отстаивает вся ваша страна в вашей мужественной борьбе с жестокой агрессией России. Украина, мы восхищаемся вашим мужеством и вашей силой", - написал он.

Президент Молдовы

Мая Санду добавила к поздравлению видеоролик с песней "Червона калина" в исполнении детского хора.

"Сегодня, когда Украина празднует свой День Независимости, мы стоим вместе с вами как никогда крепко. Ваша стойкость, решительность и непреклонная преданность свободе вдохновляют нас всех. Вместе, в общей вере в демократию и европейское будущее, мы двигаемся вперед. Слава Украине!" - заявила Санду.

Президент Латвии

Эдгарс Ринкевичс отметил, что Латвия вместе с Украиной с первого дня российской агрессии.

"Я убежден, что с помощью Латвии и других союзников Украина добьется успеха и справедливость будет восстановлена. Латвия продолжит прилагаться к военной помощи Украине, усилиям по восстановлению, экономической и гуманитарной помощи так долго, как потребуется. Дорогие украинские друзья, примите наши лучшие пожелания к годовщине вашей независимости. Вместе с победой и славой Украины", - сказал он.

Президент Финляндии

Саули Ниинистьо заверил в непоколебимой поддержке украинцев со стороны Финляндии.

"Мои искренние поздравления и самые теплые пожелания президенту Владимиру Зеленскому и народу Украины с Днем независимости. Поддержка Украины со стороны Финляндии остается непреклонной, поскольку вы мужественно продолжаете защищать свою свободу", - отметил он.

Премьер-министр Нидерландов

Марк Рютте заявил, что Нидерланды будут оставаться вместе с Украиной каждый день.

"Сегодня здесь в Нидерландах наши мысли о вашей независимости в то время, как вы смело за нее боретесь. Поскольку понимание того, насколько важна независимость приходит только тогда, когда возникает риск ее потерять. И вы знаете это как никто другой. Но позвольте мне вам напомнить: Нидерланды вместе с вами и будут оставаться вместе с вами сегодня и каждый день. Пока в Украине снова каждый день не будет Днем Независимости", - сказал в видеоролике Рютте.

Посол ЕС в Украине

Матти Маасикас также обнародовал обращение, отметив, что его приветствие - это "послание надежды".

My message on Ukraine's 32nd Independence Day является message of hope. Подробности битвы в этой горячей битве, подробности возвращения республики в территорию поведения, подлинность справедливости привести к российской битве. And of hope that Ukraine будет become в EU Member State. pic.twitter.com/6ruN58aQHA — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) August 24, 2023