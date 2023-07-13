Как США отреагировали на критику Зеленского в адрес НАТО: ответ Госдепа

Украина и США после саммита НАТО в Вильнюсе остаются друзьями. Отношения между странами крепки как никогда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Андреу Калан в эфире "Радио Свобода".

Она прокомментировала сообщения западных СМИ о том, что якобы резкая критика президента Украины Владимира Зеленского в адрес НАТО разозлила делегацию США на саммите в Вильнюсе.

Калан отметила, что США понимают желание Зеленского защитить свою страну. Украина и США остаются друзьями.

"Мы все понимаем, что Зеленский делает все возможное, чтобы защищать свою страну и чтобы у Украины было оружие и помощь. Мы понимаем, что он хочет по максимуму. Была возможность во время встречи Зеленского и Байдена за закрытыми дверями обсудить реальную ситуацию. Я могу сказать, что мы очень хорошие друзья и понимаем друг друга", - сказала представитель Госдепа.

Что этому предшествовало

В первый день саммита президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал НАТО за нерешительность в отношении Украины. Он заявил, что "беспрецедентно и абсурдно", когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины.

На следующий день глава государства снизил градус своих высказываний, подчеркнув, что результаты саммита "хорошие, но не идеальные", потому что Украина так и не получила приглашение на вступление.

Детальнее о том, чем закончился для Украины саммит НАТО в Вильнюсе - читайте в материале РБК-Украина.

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