Як США відреагували на критику Зеленського на адресу НАТО: відповідь Держдепу

Україна та США після саміту НАТО у Вільнюсі залишаються друзями. Відносини між країни міцні як ніколи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну представницю Держдепартаменту США Андреу Калан в ефірі "Радіо Свобода".

Вона прокоментувала повідомлення західних ЗМІ про те, що нібито різка критика президента України Володимира Зеленського на адресу НАТО розлютила делегацію США на саміті у Вільнюсі.

Калан зазначила, що США розуміють бажання Зеленського захистити свою країну. Україна та США залишаються друзями.

"Ми усі розуміємо, що Зеленський робить все можливе, щоб захищати свою країну і щоб Україна мала зброю та допомогу. Ми розуміємо, що він хоче по максимуму. Була можливість під час зустрічі Зеленського і Байдена за зачиненими дверима обговорити реальну ситуацію. Я можу сказати, що ми дуже гарні друзі та розуміємо один одного", - сказала представниця Держдепу.

Що цьому передувало

У перший день саміту президент України Володимир Зеленський різко розкритикував НАТО за нерішучість щодо України. Він заявив, що "безпрецедентно та абсурдно", коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України.

Другого дня глава держави знизив градус своїх висловлювань, наголосивши, що результати саміту "хороші, але не ідеальні", бо Україна так і не отримала запрошення на вступ.

Детальніше про те, чим закінчився для України саміт НАТО у Вільнюсі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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