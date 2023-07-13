ua ru
Чт, 13 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як США відреагували на критику Зеленського на адресу НАТО: відповідь Держдепу

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 13 липня 2023 13:18
Як США відреагували на критику Зеленського на адресу НАТО: відповідь Держдепу Фото: офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан (facebook com usaporusski)
Автор: Наталія Юрченко

Україна та США після саміту НАТО у Вільнюсі залишаються друзями. Відносини між країни міцні як ніколи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну представницю Держдепартаменту США Андреу Калан в ефірі "Радіо Свобода".

Вона прокоментувала повідомлення західних ЗМІ про те, що нібито різка критика президента України Володимира Зеленського на адресу НАТО розлютила делегацію США на саміті у Вільнюсі.

Калан зазначила, що США розуміють бажання Зеленського захистити свою країну. Україна та США залишаються друзями.

"Ми усі розуміємо, що Зеленський робить все можливе, щоб захищати свою країну і щоб Україна мала зброю та допомогу. Ми розуміємо, що він хоче по максимуму. Була можливість під час зустрічі Зеленського і Байдена за зачиненими дверима обговорити реальну ситуацію. Я можу сказати, що ми дуже гарні друзі та розуміємо один одного", - сказала представниця Держдепу.

Що цьому передувало

У перший день саміту президент України Володимир Зеленський різко розкритикував НАТО за нерішучість щодо України. Він заявив, що "безпрецедентно та абсурдно", коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України.

Другого дня глава держави знизив градус своїх висловлювань, наголосивши, що результати саміту "хороші, але не ідеальні", бо Україна так і не отримала запрошення на вступ.

Детальніше про те, чим закінчився для України саміт НАТО у Вільнюсі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Володимир Зеленський НАТО
NEWS
Пошкоджені багатоповерхівки та жертва у Києві, вибухи в регіонах: наслідки нічної атаки
Пошкоджені багатоповерхівки та жертва у Києві, вибухи в регіонах: наслідки нічної атаки
DAILY
Запрошення після війни. Чим закінчився для України саміт НАТО у Вільнюсі
Мілан Лєліч, Юлія Акимова Запрошення після війни. Чим закінчився для України саміт НАТО у Вільнюсі