Будут ли США реагировать на нарушение прекращения огня Россией в Украине: мнение эксперта

Российские военные продолжают бить по энергетическим объектам в Украине, несмотря на договоренности с США. Американский президент Дональд Трамп, вероятно, не собирается принимать дополнительные меры.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал политолог, кандидат философских наук Андрей Городницкий.
"Пока что я не вижу никаких шагов от США. Мы понимаем, что когда Трампу говорят, что Россия бьет по Украине, по энергетическим объектам, может какие-то санкции усилить, он отвечает, что и так уже много санкций. Давайте снимать, наверное, санкции где-то там пережали им и они от того не могут мыслить", - пояснил политолог.
Городницкий отметил, что США в этой ситуации, вероятно, ничего не будут делать для Украины.
"Мы прекрасно понимаем, пока не будет прекращения огня, Трамп будет как уж на сковороде прыгать и говорить, что давайте до конца дожмем, еще потерпим. Это же бьют по Украине, а не по Соединенным Штатам Америки. Им в этом плане комфортно, и так били до того, сейчас еще ударили", - добавил он.
И отметил, что именно этим и пользуются россияне.
"Они понимают, что неплохо справляются, действительно потрепали энергетическую инфраструктуру Украины", - подытожил эксперт.
Напомним, что ранее в этом году президент США провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время него они обсудили вопросы прекращения огня в Украине и защиты энергетической инфраструктуры.
В частности, Путин согласился на 30-дневное эмбарго в отношении ударов по энергетическим объектам Украины.
Стоит заметить также и то, что Киев, в свою очередь, во время последних переговоров согласился на прекращение огня в Черном море и на "энергетическое перемирие" с Россией. Хотя Москва согласилась только на "энергетическое перемирие". В случае с Черным морем Кремль потребовал, чтобы Запад сначала снял с нее часть санкций.
Однако, даже несмотря на эти договоренности, Россия продолжает ежедневные атаки на энергетические объекты Украины.
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