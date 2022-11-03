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Как США помогут Украине пройти через зиму: ответ Госдепа

Фото: помощник госсекретаря США Карен Донфрид (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

США намерены помочь Украине пройти зиму в условиях российских атак на энергетическую инфраструктуру. Помощник госсекретаря США Карен Донфрид в интервью РБК-Украина заявила, что помощь будет включать несколько элементов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Помощник госсекретаря США Карен Донфрид: У Путина есть власть прекратить войну сегодня".

Как отметила Донфрид, во время визита в Киев у нее было много разговоров об ущербе, который наносится критической энергетической инфраструктуре.

"И просто душераздирающе видеть, что делает Россия, нанося удары по гражданской инфраструктуре, пытаясь превратить электричество и тепло в оружие, чтобы обречь украинцев на холодную, темную зиму. То, что происходит сегодня, просто отвратительно. Поэтому мы, как и многие ваши друзья, стремимся помочь вам сделать так, чтобы этой зимой украинцы не сидели в холоде и темноте", - сказала она.

По ее словам, одним из элементов является помощь Украине в получении большего количества систем противовоздушной обороны. "Мы активно этим занимаемся, как и многие наши союзники и партнеры. Я знаю, что чиновники здесь думают о том, какие есть критические узлы в энергетической инфраструктуре, вокруг которых вы хотели бы разместить эти системы ПВО", - сообщила Донфрид.

"Другой аспект - когда вы восстанавливаете ту энергетическую инфраструктуру, которая пострадала, есть ли у нас оборудование, которое мы можем отправить вам? Есть ли в других европейских странах такое оборудование, которое могло бы вам пригодиться? Так что я думаю, что есть много разных элементов, над которыми мы сейчас работаем, и мы продолжим делать все возможное, чтобы вы смогли пройти через эту зиму", - сообщила Донфрид.

Напомним, помощник госсекретаря США Карен Донфрид в интервью РБК-Украина заявила, что финансовый "Рамштайн" может касаться прямой бюджетной помощи и поддержки Украины в краткосрочной перспективе.

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