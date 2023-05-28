Как в СССР. В России усиливают призывы к работе для нужд войны, - разведка Британии

В России начали все чаще призывать к принуждению граждан работать на нужды войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в Twitter .

"В течение последних недель тон публичных дебатов в России перешел от простого наказания тех, кто критикует войну в Украине, к призывам к гражданам активно жертвовать собой в поддержку военных усилий", - сказано в сообщении ведомства.

В Минобороны уточняют, что российские государственные СМИ и бизнес-группы обратились в Министерство экономики с просьбой разрешить шестидневную рабочую неделю для работников, учитывая экономические требования войны. Вероятно, дополнительную оплату за это предоставлять не будут.

При этом 21 мая 2023 года ведущая российская пропагандистка Маргарита Симоньян призывала граждан работать на заводах по производству боеприпасов по два дополнительных часа ежедневно после своей основной работы.

"Изменение тональности разговоров явно перекликается с советским стилем общественного принуждения. Это также подчеркивает, что руководство, скорее всего, считает экономические показатели решающим фактором победы в войне", - уточнили в британском Минобороны.

Военная экономика России

Отметим, что в начале весны в западных СМИ появилась информация о значительном спаде экономики России на фоне войны против Украины. В частности, журналисты объясняли такую ситуацию потерей основных покупателей российского сырья и обвалом рубля.

При этом, как писал The Economist, экономика России все же сможет выдержать длительную войну против Украины. Но только в случае, если боевые действия не станут более интенсивными.