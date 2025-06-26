Как спит ваш пес: поза сна собаки выдает ее страхи, привычки и состояние здоровья

Расшифровываем язык сна собаки

По словам Рэйчел Роджерс, известного дрессировщика собак и специалиста по поведению, позы наших четвероногих друзей во время сна являются своеобразным "зеркалом" их внутреннего состояния.

Сон на боку - доверие и абсолютный комфорт

Если ваш любимец спит на боку, вы можете быть спокойны. Эта поза является признаком глубокого расслабления, безопасности и полного комфорта в вашем доме.

"Эта позиция говорит о том, что собака чувствует себя достаточно безопасно, чтобы полностью расслабиться и войти в более глубокую стадию сна. Нередко такую позу можно наблюдать у собак, которые делят кровать со своими хозяевами или живут в стабильной, доверительной среде. Некоторые щенки даже имитируют этот стиль сна у старших собак в доме, что подчеркивает роль социального обучения", - объясняет Роджерс.

На ногах хозяина - тревога разлуки или страх покинутого

Собаки, которые дремлют непосредственно на ногах своих владельцев или прижавшись к ним, могут страдать от тревоги разлуки или страха быть брошенными.

"Сон непосредственно на ногах хозяина или рядом с ними часто связан с тем, что собаки переживают тревогу разлуки или длительную травму. Такое поведение особенно распространено у собак и щенков, которые приспосабливаются к новой среде, или у тех, кто ранее потерял связь. Это служит формой успокоения и способом оставаться физически близко к своему человеку, что отражает их страх быть брошенным", - объясняет эксперт.

Если пес любит спать на ваших коленях - он тревожится (фото: Freepik)

"Поза льва" или "поза сфинкса" - защитник на страже

Эта поза, когда собака лежит, поджав лапы под себя, как сфинкс или лев, может свидетельствовать о том, что животному трудно полностью расслабиться, и оно готово мгновенно действовать.

"Это часто встречается у защитных пород, таких как бельгийские малинуа, родезийские риджбеки и каталонские овчарки - собак, известных своими охранными инстинктами. Некоторых собак даже наблюдали, как они спят в таком положении лицом к двери, что может свидетельствовать об их защитной роли в семье", - добавляет Рейчел.

Сон на спине - полное доверие и расслабленность

Гончие, которые дремлют на своих спинах, выставив лапы вверх, демонстрируют "полное доверие и расслабленность". Это одна из самых уязвимых поз для собаки, которая показывает, что она чувствует себя абсолютно безопасно.

"Эта уязвимая позиция часто коррелирует с хорошо адаптированной и уверенной собакой. Щенки также могут лежать в таком положении, чтобы остыть, поскольку они не так хорошо регулируют температуру своего тела, когда они молоды. Эта поза во время сна в целом свидетельствует об эмоциональном благополучии", - добавляет эксперт.

"Поза круассана" - поиск тепла и защита

Когда ваша собака сворачивается калачиком, как круассан, это может указывать на то, что ей недостаточно тепло, или же она инстинктивно стремится сохранить тепло тела и защитить жизненно важные органы. Эту позу часто используют гибкие короткошерстные породы, такие как виппеты и борзые.

"Это практическая позиция, которая помогает собакам сохранять тепло тела и защищать жизненно важные органы. Мягкие одеяла или подогретые кровати могут помочь собакам поддерживать комфорт, выбирая эту свернутую позу", - говорит специалист.

Сон на спине указывает, что ваша собака расслаблена и счастлива (фото: Freepik)

Сон с подпертой головой - возможны проблемы со здоровьем

Если ваш любимец спит с поднятой головой, это может быть признаком проблем со здоровьем, особенно дыхательной системы.

"Это особенно распространенное явление у пород с плоской мордой, таких как французские бульдоги, которые могут иметь проблемы с такими заболеваниями, как апноэ сна или синдром брахицефальной обструктивной дыхательной системы. Постоянно приподнятое положение головы во время сна, особенно если оно сопровождается громким дыханием, требует внимания ветеринара, поскольку это может быть признаком обструкции дыхательных путей или других респираторных проблем", - предупреждает Рейчел.

Сон животом вниз - самодостаточность и независимость

Собаки, которые спят животом вниз, демонстрируют сильное чувство комфорта и независимости. Эта поза позволяет им спокойно спать, сохраняя при этом прохладу.

"Собаки, которые спят животом вниз, особенно ночью, часто демонстрируют сильное чувство комфорта и независимости. Такая поза позволяет собаке спокойно спать, сохраняя при этом прохладу, и она особенно распространена у длинношерстных пород, таких как хаски, маламуты и акиты", - говорит Роджерс.

Изучение позиций сна вашей собаки не только помогает лучше понять ее потребности и эмоциональное состояние, но и может стать важным индикатором для выявления потенциальных проблем со здоровьем. Присматривайтесь к своим питомцам - их сны могут рассказать вам очень многое!