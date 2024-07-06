Як спека вплинула на річки України та де ситуація найгірша
Гідрологічний режим деяких річок суттєво впливає на роботу водозалежних секторів економіки та водозабезпечення населення України. З огляду на це нещодавно було виконано оперативну оцінку водності основних річок нашої держави за червень 2024 року - на тлі погодніх умов і воєнних викликів.
РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook розповідає, в яких річках України води зараз замало, а де - навпаки забагато.
В яких річках води менше за норму
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, суттєве маловоддя (гідрологічна посуха) встановилось на річці Уборть (у суббасейні Прип'яті). Її водність станом на момент дослідження дорівнювала 18% від норми червня.
Близькою до критеріїв маловоддя (25-24%) водність спостерігалася на річці Прут (у створах діючого гідрологічного поста Чернівці) та річці Синюха у басейні Південного Бугу (пост Синюхін Брід).
Значно меншою за норму (30-48%) водність спостерігалась:
- на річках Стохід і Случ (притоки Прип'яті)
- на бічному припливу до Кременчуцького водосховища
- на річках Тетерів, Рось, Ворскла (притоки Середнього Дніпра)
- на Дністрі (ділянка "Галич - Заліщики")
- по Дністровському водосховищу
- на Тисі (пост Рахів)
- на ділянці Південного Бугу "Підгір'я - Олександрівка"
Меншою за норму (55-76%) водність відмічалась також:
- на Прип'яті (пост Люб'язь)
- на її притоках - річках Стир та Горинь
- на бічному припливу до Кам'янського водосховища
- на річці Сула
- на річці Псел (притока Середнього Дніпра)
- на річці Оріль (притока Нижнього Дніпра)
- на Сіверському Дінці (пост Чугуїв)
- на Тисі та Латориці (суббасейн Тиси)
- на Південному Бузі (пост Тростянчик)
- на Дунаї (пост Ізмаїл)
Оперативну оцінку водності основних річок України виконав Укргідрометцентр (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В яких річках рівень води близький до норми
Близькою до норми (84-126%) водність впродовж червня спостерігалася:
- на пригирловій ділянці Прип'яті
- на Верхньому Дніпрі (пост Неданчичі)
- на ділянці Десни "Чернігів - Літки"
- на Сеймі (пост Мутин)
- по припливу до Київського та Дніпровського водосховищ
- на притоці Середнього Дніпра річці Самара (пост Кочережки)
- на ділянці Сіверського Дінця "Зміїв - Ізюм"
- на притоці Дністра річці Стрий (пост Верхнє Синьовидне)
- на Західному Бузі (пост Кам’янка Бузька)
- на Дунаї (пост Рені)
В яких річках України води більше за норму
Більша за норму (130-254%) водність, згідно з інформацією Укргідрометцентру, спостерігалась у червні 2024 року:
- на Десні (пост Розльоти)
- на Інгульці (пост Кривий Ріг)
- на Ужі (пост Ужгород)
- на Інгулі (пост Кропивницький)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких регіонах України та де саме можна відпочити біля водойм.
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