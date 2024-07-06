Як спека вплинула на річки України та де ситуація найгірша

Гідрологічний режим деяких річок суттєво впливає на роботу водозалежних секторів економіки та водозабезпечення населення України. З огляду на це нещодавно було виконано оперативну оцінку водності основних річок нашої держави за червень 2024 року - на тлі погодніх умов і воєнних викликів.

РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook розповідає, в яких річках України води зараз замало, а де - навпаки забагато.

Більша за норму (130-254%) водність, згідно з інформацією Укргідрометцентру, спостерігалась у червні 2024 року:

Близькою до критеріїв маловоддя (25-24%) водність спостерігалася на річці Прут (у створах діючого гідрологічного поста Чернівці) та річці Синюха у басейні Південного Бугу (пост Синюхін Брід).

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, суттєве маловоддя (гідрологічна посуха) встановилось на річці Уборть (у суббасейні Прип'яті). Її водність станом на момент дослідження дорівнювала 18% від норми червня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких регіонах України та де саме можна відпочити біля водойм.

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