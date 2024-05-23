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Как быстро нужно пройти ВВК: объяснение военкомата

Фото: военнообязанным в Украине объяснили, как быстро нужно принести результаты ВВК в ТЦК (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сроки для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), определенные Минздравом, составляют четверо рабочих суток. В военкомате считают эти сроки вполне приемлемыми.

Об этом рассказал заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин, пишет РБК-Украина со ссылкой на hromadske.ua.

"Для прохождения врачебной комиссии Минздрав определяет четыре рабочих дня. Если нет большого наплыва людей, а состояние здоровья военнообязанного не требует специального обследования и диагностики, это вполне реальные сроки", - считает Литвин.

По его словам, проблемы со временем для прохождения ВВК возникают из-за того, что многих людей отправляют на дообследование.

"Причем направление на него должен дать семейный врач - и здесь уже от ВВК и ТЦК ничего не зависит. У нас есть один рекордсмен: в марте этого года ВВК выяснила, что ему нужно пройти МРТ. Так он записался на диагностику аж на декабрь. Мол, очередь на бесплатное обследование длинная, и если ТЦК хочет, чтобы он прошел комиссию побыстрее, пусть оплатит ему это обследование. А у нас такие услуги сметой не предусмотрены", - добавил представитель ТЦК.

Изменения в прохождении ВВК в Украине

В сентябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский инициировал процесс урегулирования статуса "ограниченно пригодных" для мобилизации в Украине.

В апреле 2024 года Зеленский подписал законопроект №10313, который касается повторного медицинского осмотра ограниченно годных мужчин и отменил им статус "ограниченно пригодный".

Но на этом фоне возникла другая проблема, связанная с нормативной базой для определения пригодности. Вскоре Минобороны внесло изменения в соответствующий профильный приказ №402. Подробнее о том, как теперь в Украине определяют пригодность военнообязанных - читайте в материале.

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