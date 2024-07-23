Как на школьников повлияет изменение продолжительности каникул: объяснение психолога

Продолжительность обучения и каникул

Учебный процесс в школах в 2024-2025 учебном году официально продлится до конца июня следующего года.

В МОН подчеркивают, что это даст больше свободы планированию школам и они смогут самостоятельно определять, когда и как будут учиться школьники. Ключевыми для этого будут вопросы безопасности и энергетическая ситуация.

Педагогические советы в каждом регионе должны самостоятельно определить конкретные даты учебного процесса в пределах определенного Кабмином периода. Так же они будут самостоятельно определять продолжительность и количество уроков, сколько дней в неделю дети будут учиться в школе.

В то же время школы при составлении графиков обучения должны позаботиться и о том, чтобы у детей было достаточно времени для восстановления сил – сохранять баланс между обучением и отдыхом. При этом есть официальное требование, согласно которому каникулы не могут длиться менее 30 дней в течение учебного года.

Важно сохранять баланс между обучением и отдыхом

Детская психолог Любовь Антошкив в комментарии РБК-Украина выразила опасение, что увеличение продолжительности учебного года может негативно повлиять на детей. Однако, по ее словам, все зависит от того, как школы составят графики каникул.

"Важно сохранять баланс между учебным процессом и отдыхом. Если у детей будет достаточно времени на выходные и каникулы, они смогут не только учиться, но и отдыхать, эти нововведения никак на них не повлияют", - говорит Любовь Антошкив.

Психолог также отмечает, что сейчас сложно сказать конкретно о влиянии на детей – это можно будет сделать через год, когда будут заметны первые результаты нововведений Кабмина. Сейчас же можно только рекомендовать школам составлять такие графики учебного процесса, при которых у детей будет достаточно времени на отдых.