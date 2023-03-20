Украина переходит на летнее время. Все "за" и "против" перевода часов

Украина на этой неделе переходит на летнее время. В ночь на воскресенье, 26 марта 2023 года, стрелки часов нужно перевести на один час вперед.

О том, есть ли смысл в сезонном времени и почему от этой практики хотят отказаться, - в материале РБК-Украина .

Почему в Украине переводят часы

Сезонное время в Украине регламентируется постановлением Кабинета министров от 1996 года. Таким образом, стрелки часов переводятся два раза в год:

на летнее время (на час вперед) - в последнее воскресенье марта

на зимнее время (на час назад) - в последнее воскресенье октября

Поэтому в ночь на 26 марта в 03:00 необходимо перевести стрелки на час вперед. Отметим, современные гаджеты, как правило, автоматически переходят на летнее или зимнее время.

Когда появилась практика перевода часов

Идея переводить часы возникла в Великобритании, а в 1916 году сразу несколько стран впервые весной перешли на летнее время. Смысл заключался в более рациональном использовании светового дня и экономии ресурсов. Во времена Первой мировой войны речь шла об экономии угля, в более поздние - об электроэнергии.

Традиции переходить на летнее и зимнее время в Украине уже более 40 лет. Впервые часы перевели на час вперед в марте 1981 года, то есть еще в советское время. С обретением независимости это закрепили правительственным постановлением в 1996 году.

Сегодня сезонное время применяется примерно в 60 странах мира, в частности, в Европе и Северной Америке, на всей территории или частично. При этом даты перевода стрелок бывают разными. Около 135 стран либо никогда не пользовались этим, либо отказались от этой идеи.

В 2019 году Европейский парламент поддержал отмену обязательного перевода часов в странах Евросоюза. Это означала, что с 2021 года каждая страна-участница могла сама выбирать, сохранить ли действующую систему или отказаться от нее. В любом случае идея до сих пор не реализована.

Традиционные "за" и "против"

Целесообразность перевода часов часто оспаривается. Среди аргументов "за" приводится экономия электроэнергии на производствах и в жилищном секторе, увеличение продолжительности светового дня и снижение вредных выбросов.

Противники настаивают на том, что из-за слишком разного образа жизни современных людей экономия электричества незначительна, а научные исследования давно нивелировали теорию о положительном эффекте на энергосбережение. Кроме того, перевод стрелок негативно сказывается на биологических ритмах и только вредит здоровью.

Есть ли экономия энергии

Аргумент о том, что перевод часов позволяет экономить электроэнергию во многом рассчитан на менее интенсивное использование уличного освещения. Однако за последние годы многие областные центры Украины перешли на LED-лампы. Аналитик энергетических рынков Максим Билявский уверен, что в сегодняшних условиях эффект от перехода на летнее время минимальный.

"По моим субъективным оценкам, с переводом стрелок удается экономить не более 2% объемов электроэнергии, и это на уровне статистической погрешности. В то же время, как показал опыт отопительного сезона в условиях российских атак на энергообъекты, нам нужно порядка 20%. То есть, саму идею полностью отвергать не стоит, но нам нужно в первую очередь двигаться в направлении снижения энергоемкости промышленных предприятий", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

По его словам, существенной экономии нет, поскольку главным потребителем являются не уличные фонари, а бытовые приборы и энергоемкие предприятия. Поэтому ее может обеспечить, например, модернизация промышленности. Другими словами, повсеместный переход на энергоэффективное оборудование, а также оптимизация рабочих графиков.

Влияние на здоровье

Врач и эксперт в сфере здравоохранения Ульяна Вернер отмечает, что перевод стрелок может иметь отрицательные последствия для сердечно-сосудистой системы.

"Это связано с изменением суточного ритма организма, который включает режим сна и бодрствования. Переход на летнее время может приводить к дискомфорту, усталости и нарушению сна, особенно в первые несколько дней", - отметила она в беседе с РБК-Украина.

Если у человека уже есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, это может спровоцировать нарушение функций сердца, повышение артериального давления, увеличение количества эпизодов аритмий и других сердечных проблем. Поскольку сердечно-сосудистая система обеспечивает транспортировку кислорода и других питательных веществ ко всем органам и тканям организма, любой сбой может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Что касается циркадного ритма (внутренних часов, которые регулируют суточный цикл биологических процессов), то исследования показали, что переход на летнее время может нарушить его и привести к проблемам со сном.

Основой циркадного ритма является гипоталамус (область в головном мозге), регулирующий физиологические функции организма в зависимости от времени суток. Он реагирует на свет, воспринимаемым глазами, и корректирует уровень мелатонина - гормона, отвечающего за регуляцию суточного ритма.

"Переход на летнее время может нарушить режим сна, так как меняется световой режим. Когда часы переводят вперед, свет появляется раньше, поэтому люди обычно недосыпают необходимую норму. Изменения циркадного ритма могут оказать негативное влияние на здоровье, включая ухудшение настроения, памяти и внимания, проблемы со сном и снижение функций мозга", - добавила Вернер.

Что с отказом от перехода на летнее время

Украина пыталась закрепить зимнее время и отказаться от сезонного перевода часов еще в 2021 году. Соответствующий законопроект №4201 был проголосован в первом чтении. Окончательное голосование не набрало достаточной поддержки, и документ отправили на доработку. Когда его вынесут на повторное рассмотрение - пока неизвестно.

Примечательно, что в пояснительной записке указывается, что Евросоюз тоже отказывается от перевода часов. И если бы в ЕС уже было бы принято конкретное решение, то, вероятно, Верховная рада снова бы внесла законопроект в повестку дня. Поскольку есть много сфер, в которых необходимо гармонизировать вопрос времени. Например, в транспортном сообщении.

Документом предлагается законодательно установить на всей территории Украины единое киевское время. Почти вся территория страны находится в пределах часового пояса UTC+2. В других поясах находятся Луганская и частично Донецкая, Харьковская и Закарпатская области. В связи с этим местное поясное время между западной и восточной точками составляет около 68 минут. И на востоке недовольны летним временем, поскольку там рассветает после 03:00, а на западе - зимним, когда там в 09:00 еще темно.

Как утверждал автор законопроекта, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, чтобы угодить всем ко второму чтению предусмотрели, что в случае необходимости местные власти могут рекомендовать изменить время начала рабочего дня для предприятий.

Кроме того, здесь стоит еще и геополитическая задача.

"Хочу напомнить, что после оккупации Крыма Российская Федерация сразу же приняла решение и установила на временно оккупированных территориях московское время", - говорил Стефанчук в марте 2021 года.

Отметим, в самой России уже несколько лет нет сезонного перевода часов. Поэтому оккупированные Крым и Донбасс де-факто живут по московскому времени (часовой пояс UTC+3), также предлагалось ввести его во временно подконтрольных РФ частях Херсонской и Запорожской областей.

С переводом стрелок на час вперед между Киевом и Москвой снова в течение полугода не будет разницы во времени. Принятие закона позволит зафиксировать зимнее время на всей территории Украины. И окончательно гарантировать то, что украинские часы больше не будут показывать одинаковое время с российскими.