Как выбрать хорошую СТО в незнакомом городе: важные советы водителям

Современный автомобиль - вещь слишком дорогая и богатая на сюрпризы, чтобы доверять его обслуживание незнакомым людям. Как выбрать "своего" автомеханика или "свою" СТО в новом для себя городе?

Любой опытный автомобилист подтвердит, насколько важно иметь автомеханика, которому можно довериться "на все сто". Если такого человека или такой мастерской у автовладельца нет, он всегда рискует, во-первых, заплатить лишние деньги за ненужную работу, а во-вторых, получить из ремонта машину, которая снова откажет, причем в дороге далеко от дома.

Но будьте готовы к тому, что найти надежный автосервис удастся не сразу - придется определенным образом присматриваться и, так сказать, экспериментировать.

Как найти правильную СТО

Имейте в виду, что откровенно непригодных к сотрудничеству автомастерских в нашей стране не существует - конкуренция и рыночные отношения быстро приводят такие предприятия к банкротству. Однако "фильтровать" мастерские все равно надо, потому что среди них большинство будут такими, которые не соответствуют именно вашим запросам. Например, одна будет слишком дорогой, на второй не будут знать вашу модель авто, на третьей постоянно огромные очереди (что часто является хорошим знаком), четвертая не будет иметь собственного склада запчастей и так далее.

При поиске подходящей мастерской в каждом случае надо опираться на конкретную поломку, которую нужно устранить. Контактируя с местными жителями, с коллегами-водителями не стесняйтесь озвучивать вашу проблему, потому что часто небольшие автомастерские имеют некую специализацию, то есть номенклатуру работ, которые они выполняют особенно успешно.

Подсказки в интернете. Браузер выдаст целый перечень ближайших СТО, плюс есть всеукраинские сайты по подбору автосервисов по разным критериям. Среди таких сайтов есть эффективные проекты, но полностью опираться на них нельзя - просто потому, что они могут не знать всех мастерских вокруг вас.

Сетевые СТО. Один из самых надежных вариантов, однако он не будет самым дешевым. К тому же всеукраинских сетей автосервиса считанные единицы, и охватывают они далеко не все регионы. Также есть смысл позвонить официальному дилеру вашего автопроизводителя: вариант, вероятно, самый дорогой, не везде доступный, но надежный, так что на крайний случай имейте его в виду.

Местные коллеги. Предупреждаем, что мнение рядового автомобилиста часто бывает субъективным, поэтому, как говорят социологи, выборка опрашиваемых должна быть корректной. Расспрашивайте о лучшей СТО у водителей примерно вашего финансового уровня и которые имеют машину той же марки, что и у вас. Учтите, что таксисты не всегда являются хорошим консультантом в таких вопросах. Очень хорошо, когда какую-то одну мастерскую вам порекомендуют сразу несколько коллег-водителей.

В магазине запчастей. Там, где вы будете покупать детали для ремонта, можно узнать и о мастерской, где запчасть установят на авто. Плюс такой справки в том, что местные автобизнесмены - особенно в небольших городах - часто сотрудничают и дорожат собственной репутацией, поэтому их совет может быть искренним.

Собственными глазами

Последним барьером отбора может стать личный визит на СТО, которая заочно вам более-менее понравилась. Несложно самому оценить чистоту и порядок на предприятии и вокруг. Наличие упорядоченной парковки, зоны ожидания для клиентов, телевизора, кофемашины, зеленых газонов и цветов должны сыграть, как говорится, в плюс. Присмотритесь, как в столе заказов встречают клиентов, как быстро принимают машину, как продолжается общение приемщика с визитерами, наконец, какой вид будет у сервисмена, который выйдет забирать машину или, скажем, в курилку. Достоверную информацию предоставит клиент, который тут же, при вас, забрал свою машину из ремонта.

Вкратце

Ища надежную автомастерскую в незнакомом населенном пункте - или возможно, в своем, но в первый раз - поставьте на последнее место финансовый вопрос. Главное в такой ситуации - получить качественное выполнение работы. А скидки или низкие тарифы у вас будет возможность подобрать позже, когда вы приобретете больший опыт и будете иметь более широкий круг знакомых водителей в данном регионе.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.