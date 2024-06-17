Как рассчитать конкурсный бал при поступлении: инструкция от МОН

Алгоритм действий

Для расчета будущие студенты могут воспользоваться онлайн-калькулятором по этой ссылке. В нем можно вычислить конкурсный балл для поступления на основе полного общего среднего образования (11 классов) или образовательно-профессиональной степени младшего специалиста, младшего бакалавра, профессионального младшего бакалавра по результатам НМТ/ВНО (НРК5).

Как пользоваться калькулятором:

Для начала заполните поля с баллами НМТ/ВНО и соответствующими коэффициентами для выбранной специальности. Узнать свои коэффициенты можно в приложении 7 к Порядку приема.

Перед расчетом учтите, что для НМТ/ВНО любого действующего года действуют коэффициенты 2024 года.

Если поступление предусматривает творческий конкурс, дополнительно заполните поле "Поступительное испытание 5" с соответствующим коэффициентом из приложения 7

Как рассчитать свой конкурсный балл для поступления (скриншот)

Если поступаете по направлениям аграрных наук, экономики и управления на основе НРК5 и составлялись или регистрировались на БЕППИ (единственное профессиональное поступительное испытание для абитуриентов на бакалавриат), заполните поле "Поступительное испытание 6" с весовым коэффициентом 1.

Укажите сумму дополнительных баллов (если у вас такие есть):

от 0-10 - за успешное окончание в год поступления подготовительных курсов ЗВО для поступления до него на специальности, которым предоставляется особая поддержка (приложение 6)

10 - заполняют призеры и победители чемпионатов Европы и мира по олимпийским видам спорта (в том числе среди школьников), Всемирной гимназиады, чемпионатов Украины (по олимпийским видам спорта) при поступлении на специальности Среднее образование (Физическая культура) и Физическая культура и спорт

Если нужно, измените коэффициенты в следующих полях.

региональный коэффициент - если выбранный ЗВО расположен в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской (1,07) или Днепропетровской, Полтавской областях, а также Бучанском районе Киевской области (1,04)

отраслевой коэффициент - 1,02, если подаете заявления с приоритетами 1 и 2 на специальности, которым предоставляется особая поддержка (приложение 6 к Порядку приема)

Как рассчитать конкурсный балл для поступления (скриншот)

После заполнения всех полей нажимаете "Рассчитать", и калькулятор выдаст итоговый конкурсный балл.