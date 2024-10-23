Как россиянам уже год удается вести наступление: объяснение Минобороны

России удается поддерживать наступление на фронте в течение года благодаря преимуществу в живой силе и вооружениях. Объемы набора в армию в Украине и России "несопоставимы".

Об этом в бл и ц -интервью РБК-Україна рассказал первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

"Преимущество в ресурсах Российской федерации очень значительно. Во-вторых - у них человеческий ресурс и возможность его подготовки существенно превышает наши ресурсы", - сказал он.

По его словам, основные составляющие математики войны – люди и оружие. "На протяжении всего периода войны росармия значительно превосходит нас в количестве солдат, средств поражения, бронетехники. Именно за счет этого количественного преимущества врага в живой силе и технике мы имеем сложную ситуацию в районе Покровска и других участках фронта", - сказал он.

Как отметил Гаврилюк, нам не хватает инструментов борьбы с российскими боевыми самолетами, несущими планерные бомбы. "Они ежедневно сбрасывают сотню КАВ на наши позиции и прифронтовые города. На отдельных участках фронта ежесуточно совершаются 150 - 200 штурмов. Это очень высокая интенсивность боевых действий", - сообщил представитель Минобороны.

Он заявил, что для снижения наступательного импульса россиян Силам обороны Украины следует добавить огневой мощи. Также нужно больше солдат, качественно подготовленных.

"И самое главное – что у нас в обществе еще нет полного понимания того, что защита государства во время войны – это задача всего народа, а не отдельно взятого военного или мобилизованного гражданина Украины, который стал военнослужащим. Если у кого есть мысли о том, что "Иван отвоюет за Петра" или наоборот – такого варианта не будет", - добавил он.

Гаврилюк отметил, что у нас сегодня в информационном пространстве почему-то преобладает негативное отношение к процессам мобилизации, но мало информации, что побуждает граждан Украины к защите своего государства.

"Эти причины являются основными, влияющими на то, что Российская федерация имеет ползучее продвижение на фронте", - сказал он.

Отвечая о наших объемах набора в армию и наборы в армию в России, Гаврилюк заявил, что они "несопоставимы".