Может ли Украина перехватить стратегическую инициативу до конца года: что говорят в Минобороны

Для перехвата стратегической инициативы на фронте требуется много времени подготовки. Кроме того, для этого нужно преимущество в воздухе.

"До конца года осталось два с половиной месяца. Перехват стратегической инициативы – это задача очень сложная", - сказал он.

По его словам, для того чтобы перехватить именно стратегическую инициативу - не тактическую, не оперативную - это очень тяжелая работа и она не делается в течение месяца или двух. Это требует привлечения очень больших ресурсов – как человеческих, так и вооружений, и военной техники.

"И пока мы не получим преимущество в воздухе или хотя бы частичное преимущество - по некоторым направлениям - сделать это (перехватить стратегическую инициативу, - ред.) будет для нас очень сложно", - сообщил Гаврилюк.

Цели России

Отвечая на вопрос о целях РФ, Гаврилюк отметил, что это "цели, которые они себе ставят, они себе ставят уже давно – они хотели за три дня быть в Киеве".

"Уже у них это не получилось. И их цели будут достигнуты настолько, насколько мы им это позволим. Мы им разрешать этого не собираемся", - сказал он.

Гаврилюк не считает, что россияне добились успеха в этом году. "На сегодняшний день можно считать наступательные действия, при всех неудачах, при возможных и потерях Селидово, Часового Яра, при потере уже Угледара. Это нельзя считать успехом наступательной операции. Это провальная наступательная операция со стороны россиян. Они не достигли той цели, которая прописана в боевых уставах и находившаяся в боевых распоряжениях подразделений, которые должны были предпринимать наступательные действия, - добавил он.

По его словам, в боевых предписаниях не прописывается ползучее продвижение на 100 метров. А наступательная операция по такой линии фронта, как на Востоке, должна осуществляться через прорыв и продвижение вглубь.

"По боевому уставу стоит задача прорвать линию фронта в ширину 6-8 км, чтобы туда можно было направить те резервы, которые есть, чтобы окружить врага и зайти ему в тылы. Это задача например наступающей дивизии. На восточном фронте - это 60 - 80 км – по большому счету должны наступать две дивизии”, – рассказал Гаврилюк.