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Как Россия оправдывает удар по дому в Днепре: в СНБО назвали главные фейки

Фото: удар по дому в Днепре 14 января (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталия Гурковская

Российские пропагандисты уже придумали много фейков по трагедии в Днепре, чтобы обвинить в случившемся Украину и ВСУ. Таким образом, Кремль пытается оправдаться за убийства 20 человек и снять с себя ответственность за теракт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

В частности, утверждается, что:

  • российская ракета, попавшая в многоэтажку, была сбита силами ПВО Украины, что вызвало в доме "вторичную детонацию" бытового газа;
  • подрыв дома является провокацией украинских спецслужб для создания "красивой картинки" и мотивирования увеличения военной помощи стран Запада;
  • пропаганда вспомнила проходящий в США конкурс "Мисс Вселенная", связав подрыв с популяризацией участницы от Украины.

На самом деле, как отмечают в ЦПИ, как сообщил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, Днепр потерпел удар российской ракеты типа Х-22, которую ВСУ не имеют возможности сбивать.

Напомним, 14 января российские оккупанты во время массового обстрела территории Украины попали в жилой дом в Днепре, и количество раненых за первые часы перевалило за полсотни человек.

В результате российского обстрела в днепровском доме было разрушено 72 квартиры, по предварительным данным там могло жить до 200 человек. Спасатели продолжают работы по разбору завалов и поиску людей.

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