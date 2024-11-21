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Роналду заинтриговал возможностью повторения истории баскетбольной семьи Джеймсов

Эр-Рияд, Четверг 21 ноября 2024 17:59
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Роналду заинтриговал возможностью повторения истории баскетбольной семьи Джеймсов Фото: Криштиану Роналду-младший с отцом (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду не отверг идею сыграть в одной команде с сыном Криштиану-младшим по примеру Леброна и Бронни Джеймсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный YouTube-канал футболиста.

39-летний португалец выложил интервью с американским блогером Джимми MrBeast Робертсоном. Ютюбер спросил, сможет ли культовый спортсмен сыграть в одной команде с первенцем.

Роналду удалось избежать прямого ответа на вопрос. Он сослался на переменные данные вроде возраста и физического состояния. В то же время чемпион Европы-2016 не отрицал желание повторить достижение Джеймсов в футболе.

"Ему 14 лет, поэтому увидим, как будут обстоять дела с моими ногами", – ответил Роналду на вопрос MrBeast.

Кто такой Криштиану Роналду-младший

Родился в 2010 году в Штатах, пятикратный обладатель "Золотого мяча" стал единственным опекуном сына. По соглашению с матерью ребенка, ее имя останется непубличным.

С детства начал заниматься футболом. Подростком находился в структурах клубов отца - английском "Манчестер Юнайтед" и туринском "Ювентусе". Осенью 2023-го присоединился к команде U-15 "Аль-Насра" в 13 лет и взял 7-й номер отца.

К слову, ранее Леброн и его сын вошли в историю НБА активным дуэтом.

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