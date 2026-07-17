Как РЭБ может "влиять" на "Шахеды": объяснение эксперта

"Нужно разделить способы воздействия на дроны. Условно, я бы все методы воздействия разделил на технологии аналоговые и смарт-технологии. Сегодня аналоговые технологии позволяют перекрывать фиксированные частоты, и они более актуальны именно для фронта", - отметил Филимонов.

По его словам, что касается смарт-РЭБ, то они обычно оказывают влияние на каналы связи, каналы передачи информации и каналы соединения со спутником.

Радиоразведка обнаруживает те частоты, которые используют эти дроны, а средства радиоэлектронной борьбы эффективно обезвреживают дроны на этих частотах. Однако значительная часть "Шахедов" ориентируется исключительно на сигналы спутнику.

У них на борту, на верхней части дрона, находится очень мощная CRPA-антенна. На сегодняшний день она уже 16-ти канальная. И эту антенну просто заглушить невозможно. То есть она настолько технологично и конструктивно сделана удачно и размещена таким образом, что с земли на нее воздействовать практически нельзя.

"Таким образом, с земли практически невозможно "задавить" связь между дроном и спутником. Но на такой случай у нас уже есть средства, которые создают так сказать кибератаку (спуфинг) на такую антенную и делают невозможным ее работу. И в таком случае дроны локационно теряются", - добавил СЕО Kvertus.

По словам эксперта, если удается повлиять на mesh-сеть, и дроны теряют связь с оператором, то такие "подавленные" БПЛА переходят в аварийный режим. Они могут падать, приземляться или заходить на определенную траекторию в режиме ожидания на большой круг или "рисуют" восьмерки в небе в режиме ожидания связи.

"Вообще, сегодня основная задача РЭБ – это дополнительное время для того, чтобы мобильные огневые группы или группы с дронами-перехватчиками могли их физически обезвредить. Чем раньше мы обнаруживаем дрон, тем больше шансов его обезвредить. И именно поэтому нужно разветвлять систему мониторинга и обнаружения", - добавил Фили.