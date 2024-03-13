Как будет реагировать Запад на результаты "выборов" в РФ: оценка экспертов

Со стороны Запада не будет никаких заявлений о признании или непризнании результатов так называемых президентских выборов в России. Но диктаторы из Сирии и Белоруссии поздравят Владимира Путина с победой.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили политолог Владимир Фесенко и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По словам Фесенко, "выборы" на оккупированных территориях не будут признаны не только на Западе, но и другими странами мира, не признающими незаконную аннексию украинских земель.

Что касается результатов голосования в самой России, то здесь ситуация, считает политолог, более сложная и неоднозначная.

"Мой прогноз прост: не будет никаких заявлений ни с точки зрения признания, ни с точки зрения непризнания. Почему? Потому что нужно сохранять пространство для переговоров, ведь речь идет о стране с ядерным оружием, рисковать нельзя", - сказал Фесенко.

Возможно, предполагает он, будут заявления об отсутствии демократических процедур, "но никто не сомневается, кто, например, является лидером КНДР".

Непризнание результатов выборов означало бы непризнание Путина главой государства, но Западу с ним еще придется иметь дело, отметил политолог.

Эксперт Александр Мусиенко предполагает, что первыми Путина поздравят самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и сирийский диктатор Башар Асад.

Позицию Китая он не стал прогнозировать. Что касается венгерского премьера Виктора Орбана, Мусиенко предположил, что тот может поздравить Путина с победой, но осудит голосование на оккупированных украинских территориях.

Вместе с тем эксперт сомневается, что поздравление российскому диктатору направит фаворит Республиканской партии США Дональд Трамп.

Переизбрание Путина