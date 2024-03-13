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Как будет реагировать Запад на результаты "выборов" в РФ: оценка экспертов

Среда 13 марта 2024 22:38
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Как будет реагировать Запад на результаты "выборов" в РФ: оценка экспертов Фото: Российский диктатор Владимир Путин (getty images)
Автор: Вадим Ребрина, Данила Крамаренко
Эксперт: Владимир Фесенко, Александр Мусиенко

Со стороны Запада не будет никаких заявлений о признании или непризнании результатов так называемых президентских выборов в России. Но диктаторы из Сирии и Белоруссии поздравят Владимира Путина с победой.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили политолог Владимир Фесенко и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По словам Фесенко, "выборы" на оккупированных территориях не будут признаны не только на Западе, но и другими странами мира, не признающими незаконную аннексию украинских земель.

Что касается результатов голосования в самой России, то здесь ситуация, считает политолог, более сложная и неоднозначная.

"Мой прогноз прост: не будет никаких заявлений ни с точки зрения признания, ни с точки зрения непризнания. Почему? Потому что нужно сохранять пространство для переговоров, ведь речь идет о стране с ядерным оружием, рисковать нельзя", - сказал Фесенко.

Возможно, предполагает он, будут заявления об отсутствии демократических процедур, "но никто не сомневается, кто, например, является лидером КНДР".

Непризнание результатов выборов означало бы непризнание Путина главой государства, но Западу с ним еще придется иметь дело, отметил политолог.

Эксперт Александр Мусиенко предполагает, что первыми Путина поздравят самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и сирийский диктатор Башар Асад.

Позицию Китая он не стал прогнозировать. Что касается венгерского премьера Виктора Орбана, Мусиенко предположил, что тот может поздравить Путина с победой, но осудит голосование на оккупированных украинских территориях.

Вместе с тем эксперт сомневается, что поздравление российскому диктатору направит фаворит Республиканской партии США Дональд Трамп.

Переизбрание Путина

Напомним, на этой неделе в России стартуют так называемые "президентские выборы", на которых в очередной раз победит диктатор Владимир Путин.

Таким образом, он останется на своем посту до 2030 года.

Более подробно о "выборах без выбора" - в материале РБК-Украина.

В СБУ рассказали, что "выборы" Путина на временно оккупированных территориях Украины проводят досрочно. Часто оккупанты для контроля "голосования" используют подомовый обход, но не только.

В оккупированной части Херсонской области от украинцев требуют проголосовать за Путина. В случае несогласия захватчики угрожают украинским гражданам расправой.

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Владимир Путин Владимир Фесенко
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