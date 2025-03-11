Как проходит встреча Украины и США в Джидде: первые подробности переговоров

Первые подробности встречи

Обновлено 12:38.Украина также подходит к сегодняшним переговорам с США с "очень открыто", - Ермак

Перед началом переговоров в Джидде руководитель ОП заявил, что сейчас главное обсудить самое главное: как начать мирный процесс по урегулированию войны РФ против Украины.

"И мы хотим иметь очень конструктивный, глубокий, дружеский, партнерский разговор с нашими американскими партнерами", - сказал Ермак журналистам.

Он отметил важность гарантий безопасности для Украины со стороны США, чтобы Россия не смогла снова напасть после достижения соглашения, но добавил, что приоритетом встречи является запуск процесса достижения мира с Москвой путем переговоров.

В своей колонке для издания The Guardian он написал, что "прекращение огня в Украине нельзя добиться только дипломатическими жестами". Поскольку требуется политическое и финансовое давление на Россию.

"Во-первых, Украине необходимо предоставить гарантии безопасности, которые добавят доверия будущему соглашению о прекращении огня. Во-вторых, Европа должна действовать решительно, чтобы усилить и усилить санкции против России. И, в-третьих, Европа должна взять под контроль замороженные российские активы, чтобы обеспечить продление и усиление поддержки Украины", - добавил Ермак.

Обновлено 12:27. Премьер Польши сделал заявление в поддержку делегаций Украины и США

"Уважаемые американцы, дорогие украинцы, не упускайте этот шанс. Сегодня весь мир смотрит на вас в Джидде. Удачи!", - написал в соцсети Х польский премьер Дональд Туск, обращаясь к делегациям Украины и США.

Как официально заявили в Государственном департаменте США, начало встречи сторон - в 12:00 по местному времени (11:00 по Киеву).

В 10:51 в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что "в Джидде, Саудовская Аравия, начинается встреча украинской и американской делегаций".

"Ключевыми темами встречи станут путь к миру и двусторонние отношения Украины и США", - отметили в МИД.

В ведомстве опубликовали видео с украинской делегацией, ее сопровождают представители Саудовской Аравии, страны, которая принимает встречу Украины и США на высоком уровне.

Украину представляют:

глава Офиса президента Андрей Ермак,

министр иностранных дел Андрей Сибига,

министр обороны Рустем Умеров,

заместитель Ермака, экс-командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса.

США представляют:

государственный секретарь США Марко Рубио,

советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц.

Ранее сообщалось, что в переговорах будет участвовать и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф. МИД Украины сначала назвал его среди участников, но впоследствии отредактировал пост, удалив его имя. Госдеп также не упомянул его в официальном заявлении.

Фото: Ермак опубликовал фото со встречи в Джидде (t.me/ermaka2022) "Началась встреча делегаций Украины и США в Саудовской Аравии. Начинаем работу", - написал в Телеграм-канале Ермак. Впоследствии он добавил, что "встреча с командой США началась очень конструктивно". О чем будут говорить Украина и США

Ожидания со стороны Украины

Отметим, что сначала в Саудовской Аравии состоялась встреча президента Владимира Зеленского с наследным принцем, а после - встреча делегаций Украины и США без присутствия украинского главы государства.

По словам Зеленского, со стороны Киева "будет четкая настроенность на конструктив". Он выразил надежду, что "удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги".

Ермак в свою очередь сообщил, что на повестке дня украинской стороны - защита украинских интересов и четкое видение завершения войны.

МИД Украины ранее же анонсировало, что стороны будут говорить о "пути к миру", украинско-американских двусторонних отношениях и стратегическом партнерстве и его дальнейшем развитии.

Как и украинская, так и американская сторона не исключили, что может быть подписано соглашение об ископаемых, которое должны были заключить во время визита Зеленского в Вашингтон 28 февраля.

Ожидания со стороны США

Рубио, который возглавляет делегацию США, заявил, что американская сторона во время переговоров в Джидде хочет услышать от Украины, "на какие уступки она может пойти ради мира".

"После встречи представителей США и Украины в Саудовской Аравии Трамп решит, возобновлять ли военную помощь Украине или нет", - сказал Рубио в интервью по дороге в Саудовскую Аравию.

Он также сказал, что у него не запланирован разговор с президентом Украины в Джидде. Однако он не исключил возможность неформального разговора с украинским главой государства вне официальных встреч.

В свою очередь Уиткофф подтвердил, что встреча заключается в том, чтобы "установить рамки для мирного соглашения".

"Я думаю, что для нас более важной темой обсуждения является заключение мирного соглашения", - сказал он журналистам.

Своими ожиданиями от встречи поделился и советник президента США по нацбезопасности. По его словам, встреча будет сосредоточена на том, чтобы "достичь перемирия".

"У нас были предварительные разговоры с россиянами, украинцы имели прекрасную возможность объединить наши экономики благодаря той сделке о минералах. К сожалению, все пошло не так хорошо. Но я думаю, что мы можем вернуться к этому", - сказал Уолц.

Что предшествовало новому раунду переговоров

Напомним, что новый раунд переговоров между Киевом и Вашингтоном проходят на фоне распоряжения президента США Дональда Трампа приостановить предоставление военной помощи Украине и разведывательных данных после публичного спора 28 февраля в Овальном кабинете между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Тогда после ссоры американский президент заявил, что украинский глава государства "не готов к миру". Президент Украины досрочно покинул Белый дом, не подписав соглашение о полезных ископаемых.

В то же время 4 марта Зеленский заявил о готовности работать "под сильным лидерством" Трампа ради мира. Он предложил инициативу по перемирию в небе и на море между Украиной и РФ, "чтобы потом очень быстро пройти все следующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении".

Сам Трамп говорит, что ожидает "хороших результатов" от переговоров между американскими и украинскими представителями в Саудовской Аравии. По его словам, США близки к снятию "паузы" в обмене разведданными с Украиной.

"Я считаю, что на этой неделе мы достигнем значительного прогресса", - сказал Трамп накануне об ожиданиях от переговоров.